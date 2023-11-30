Мнение: Иноагенту Броуну и его движению – бой!

Сергей Вакуленко пишет:

“Думаю, что верховному суду, потренировавшемуся на международном экстремистском движении ЛГБТ, теперь можно заняться еще более существенной угрозой спокойствию и благополучию граждан.

Думаю, самое время заняться броуновским движением.

Проверить его на экстремизм, принять меры, оградить общество от хаоса и беспорядка”.

Я б еще добавил отягчающее обстоятельство: придумано англосаксами!