Мнение: Иноагенту Броуну и его движению – бой!
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Сергей Вакуленко пишет:
“Думаю, что верховному суду, потренировавшемуся на международном экстремистском движении ЛГБТ, теперь можно заняться еще более существенной угрозой спокойствию и благополучию граждан.
Думаю, самое время заняться броуновским движением.
Проверить его на экстремизм, принять меры, оградить общество от хаоса и беспорядка”.
Я б еще добавил отягчающее обстоятельство: придумано англосаксами!
Источник: Размышления вольного социолога
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