В Южной Африке найден золотой крот, около века считавшийся вымершим

Как сообщает издание Newatlas, команде специалистов по охране природы в песчаных дюнах Южной Африки удалось обнаружить золотого крота де Винтона, которого считали вымершим почти 90 лет и занесли в список самых разыскиваемых исчезнувших видов.

Животное, обладающее очень хорошим слухом и способное отлично маскироваться, максимально оперативно зарываясь в случае приближения опасности в песок, удалось увидеть на Северо-Западном побережье континента, а именно в регионе Порт-Ноллот.

Обнаружить крота, обладающего специфическим мехом с золотым отливом, удалось при помощи специально обученных собак-ищеек и применению метода анализа ДНК в окружающей среде.