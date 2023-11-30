 

Китайские ученые обозначили пять органов, без которых человек может прожить

30.11.2023, 20:45, Разное
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Группа китайских ученых сделала открытие, согласно которому человек, лишившийся пяти органов, сможет продолжать жить.

В данном случае речь идет о желчном пузыре, ответственном за расщепление жиров и кофеина, в связи с чем после его удаления придется соблюдать строгую диету до конца жизни. Одним из наиболее бесполезных органов многие считают аппендикс, основная функция которого заключается в поддержании микрофлоры кишечника. Кроме того, человек вполне может прожить без одного легкого или почки, учитывая то обстоятельство, что это парные органы и оставшийся возьмет всю работу на себя.

Наконец, китайские специалисты утверждают, что без какой-либо опасности для жизни можно удалить желудок, после чего правда придется придерживаться специальной диеты и перейти на миниатюрные порции.      


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