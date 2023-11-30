 

Xiaomi 14 Ultra: Новые характеристики камер и другие подробности ожидаемого флагмана

30.11.2023, 20:43, Разное
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Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл информацию о камерах флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra, который будет представлен в следующем году, согласно сообщению портала ITHome.

По словам инсайдера, Xiaomi 14 Ultra получит четыре камеры с разрешением 50 мегапикселей, аналогично предшественнику Xiaomi 13 Ultra. Однако этот аппарат будет обладать улучшенной системой переменной диафрагмы, диапазон которой будет варьироваться от f/1.6 до f/4.0. Кроме того, камера Xiaomi 14 Ultra будет поддерживать оптическое увеличение с разными коэффициентами: 0,5x, 3,2x и 5x.

Слухи также утверждают, что смартфон получит AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, батарею емкостью 5500 мАч, селфи-камеру разрешением 32 Мп и фирменную оболочку HyperOS.

Пока дата презентации Xiaomi 14 Ultra остается неизвестной, однако ожидается, что она состоится в марте 2024 года в Китае. По всей видимости, этот смартфон будет доступен только на китайском рынке, аналогично другим моделям линейки Ultra от Xiaomi.


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