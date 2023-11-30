 

Windows 11 представляет новый режим энергосбережение для экономии электроэнергии

30.11.2023, 20:43, Разное
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В ходе тестирования операционной системы Windows 11, компания Microsoft внедрила инновационную функцию под названием “Энергосбережение”, предназначенную для снижения энергопотребления на устройствах, работающих под управлением этой ОС. Эту информацию предоставило издание Rozetked.

На данный момент новая функция доступна только в предварительной сборке 26002 в канале Canary и представляет собой дополнение к уже существующему инструменту, который ограничивает фоновые действия и уведомления с целью экономии заряда аккумулятора.

“Энергосбережение” функционирует как для ноутбуков, подключенных к электросети, так и для настольных компьютеров, что оказывается особенно полезным в случаях, когда стоимость электроэнергии высока. Она достигает этой цели путем сокращения активности фоновых процессов.

Пользователи могут легко управлять функцией “Энергосбережение”, включая и отключая ее через меню быстрых действий в системном трее. Также есть возможность настроить автоматическое включение режима при достижении заданного процента разряда аккумулятора в разделе “Параметры” системы, в разделе “Система” под разделом “Питание и батарея”.


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