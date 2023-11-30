В Украине уменьшилось количество сторонников вступления в ЕС и НАТО

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Согласно результатам опроса, на Украине уменьшилось количество сторонников вступления в ЕС и НАТО. Как пишет «СТРАНА.ua», за вступление в ЕС сейчас выступают 78%, в НАТО — 77%. При этом число противников вступления в блоки осталось на прежнем уровне, но выросло число неопределившихся.



AP

Количество сторонников вступления Украины в ЕС уменьшилось с июля на 7%, вступления в НАТО — на 6%. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого группой «Рейтинг».

За вступление в ЕС сейчас выступают 78% (было 85%), в НАТО — 77% (было 83%). При этом число противников вступления в НАТО и ЕС осталось на прежнем уровне, но выросло число неопределившихся.

Также украинцев спросили, согласились бы они на вступление в НАТО в границах тех территорий Украины, которые сейчас находятся под её контролем. Здесь мнения разделились в куда менее однозначной пропорции.

53% респондентов против такого варианта, 40% согласились бы с ним. Причём на западе страны и в Киеве больше тех, кто не против вступления в НАТО «неполной» Украины; в центре и на востоке больше противников такой идеи.