Ускоренное принятие Украины в ЕС — ошибка, якобы ведущая к распаду Европы

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Украина «бешеными темпами» движется к членству в ЕС, констатирует главный редактор Le Monde Diplomatique Бенуа Бревилль в редакционной статье. При этом в отличие от предыдущих кандидатов Киев оценивают не по его возможностям достичь европейских стандартов в управлении государством, а по геополитическим соображениям, обращает внимание автор статьи. Тем временем предыдущие волны расширения ЕС принесли блоку только раскол и неравенство, и очередной виток этой политики может привести Европу к распаду, предупреждает журналист.

Когда утром 28 февраля 2022 года Владимир Зеленский призвал Европейский союз включить его страну в блок «без промедления с помощью специальной процедуры», никто на самом деле не воспринял это всерьёз, напоминает главный редактор Le Monde Diplomatique Бенуа Бревилль. Однако, когда Киев подал официальную заявку на получение статуса кандидата, этот «сезам», на открытие которого у Турции ушло 12 лет, у Боснии и Герцеговины — шесть, а у Албании — пять», распахнулся перед Киевом всего за четыре месяца, отмечает автор статьи.

Хотя этот жест был призван всего лишь продемонстрировать единство ЕС в поддержке Украины, тем не менее 8 ноября этого года Еврокомиссия рекомендовала официально начать переговоры с Киевом, а также с Кишинёвом. Зеленский хотел бы завершить эти обсуждения в 2026 году, а глава Евросовета Шарль Мишель упомянул о 2030 годе. «Перспективы становятся правдоподобными, если дело будет продолжаться такими бешеными темпами», — замечает журналист.

При этом, в отличие от предыдущих кандидатов, Украину оценивают не по её возможностям достичь известных стандартов — в области борьбы с коррупцией, соблюдения верховенства закона, защиты меньшинств, сбалансированности бюджета, — «а по горячим геополитическим соображениям», обращает внимание Бревилль.

Он напоминает, что в течение последнего десятилетия об идее расширения ЕС не вспоминали, так как для большинства стран блока оно стало «синонимом социального и налогового демпинга, институционального паралича, какофонии на международной арене».

Но конфликт на Украине перетасовал карты. Отныне вопрос о расширении членского состава стоит на повестке дня всех саммитов. Обсуждается союз из 36 государств, включая Украину и Молдавию, а также Грузию и Западные Балканы. Эта «жизненно важная для Европейского союза политика», по словам Урсулы фон дер Ляйен, направлена на противодействие российскому и китайскому влиянию на окраинах континента.

Но оставшиеся без ответа вопросы, тщательно игнорируемые французскими СМИ, накапливаются: непонятно, как будут распределяться средства, места в парламенте, а также, как избежать паралича в вопросах, требующих единодушия. По словам Бревилля, в 1990-х годах в ЕС остро ощущался раскол между Севером и Югом. К этому экономическому разрыву расширение 2000-х годов добавило новый раскол между Западом и Востоком. «Таким образом, Старый Свет строит будущее, увеличивая масштабы прошлых ошибок», — делает вывод автор статьи. По его убеждению, Европа распадается по мере своего расширения.