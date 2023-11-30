Мнение: Эльвира Набиуллина – «разрушитель» Европы, Владимир Путин на стороне ЦБ и санкции против ювелиров

1. В экономической войне России у Запада осталась последняя надежда – на группу товарищей, которая пытается свалить нынешнее руководство Центробанка России. В США не без оснований полагают, что если партия печатного станка добьётся своего, отправит в отставку Эльвиру Набиуллину и резко снизит рублёвую ставку, экономика России может обрушиться. Американские политические аналитики прямо обозначили Эльвиру Набиуллину в качестве одного из главных своих врагов (ссылка):



Председатель Банка России Эльвира Набиуллина возглавила рейтинг «разрушителей» Европы этого года. Глава Центробанка России удостоилась такого звания за свои усилия по «предотвращению последствия беспрецедентных западных санкций».

Politico назвало Набиуллину «главным технократом» в российской власти, которая провела агрессивную денежно-кредитную политику, неоднократно спасавшую рубль и удерживавшую экономику России на плаву.

«Пока Запад пытался отрезать Россию от мировых финансовых рынков и перекрыть стране доступ к деньгам и технологиям, Набиуллина сумела парировать и стабилизировала экономику.» – издание Politico об Эльвире Набиуллиной.

Кримсональтер комментирует эту публикацию Политико (ссылка):

Но самое главное <…> в том, на кого клинтоновская пресса возлагает надежды в плане карьерной ликвидации “Верного пехотинца Путина” – да, Politico именно так описывает главу ЦБ (“Putin’s loyal foot soldier”).

Так вот, там в самом конце текста пересказ американских надежд на то, что санкции всё-таки смогут сработать и сломать Россию:

Politico: “Но есть признаки разногласий с политикой Набиуллиной: она вызывает растущую критику со стороны некоторых членов ближайшего окружения Путина и российских медийных комментаторов, причем комментаторы уже бросают в ее сторону критику по поводу ее предполагаемой неспособности сдержать инфляцию и [обеспечить] рост рубля. Вопрос в том, является ли этот шаг целью переложить вину за беды России на кого-то другого, кроме Путина, или это признак того, что дни Набиуллиной действительно сочтены.”

Вот мы снова видим тех самых “членов ближайшего окружения Путина” (точнее, их “помощников” – но Politico без разницы) – на которых так любят ссылаться некоторые телеграммеры, считающиеся, кстати, “патриотическими медийщиками”. Ну-ну, “патриотические” вы наши. В самой статье Politico есть линк на примеры, там поучительно и наглядно.

Всю эту тусовку можно поздравить: они теперь официально последняя надежда американцев на поражение России в санкционной войне. Демократическая партия США буквально молится за успех российских шизопатриотов и их медийной обслуги, хотя и (справедливо) сомневается в возможностях этого успеха.

2. Владимир Путин, к счастью, полностью поддерживает политику нашего ЦБ. Цитирую (ссылка):



А знаете, почему так получается? Потому что тем, кто продвигает дерибан дешёвых кредитов – пофиг на инфляцию, а вот Путину – глубоко не всё равно, потому что “высокая инфляция” равно “снижение рейтинга”, а ещё высокая инфляция несёт высокие риски политической нестабильности (примеров – миллион, от Турции до Венесуэлы). В этой парадигме, продвигатели высокой инфляции (даже ради мифического “экономического роста” и “патриотического возрождения”) – это шататели вертикали власти, а (ситуативно) “ястребиная” глава ЦБ – самый верный Цербер этой самой вертикали.

Продвигатели идеи “рост ВВП любой ценой и пофиг на инфляцию” хотят чтобы за этот рост (в их пользу и в пользу их заказчиков, в основном из олигархической и чиновничьей среды) заплатило население (через повышение цен и падение уровня жизни, ибо инфляция = “налог на бедных”) и заплатил Путин (своим рейтингом). Логично, что президенту такой размен вряд ли понравится.

3. Евросоюз пытается нащупать больные места России и ударить экономическими санкциями по тем нашим отраслям, которые испытывают сейчас трудности по внутренним причинам (ссылка):

Запрет на поставки алмазов из России в Евросоюз в рамках нового пакета санкций распространяется также на ювелирные изделия. Об этом узнал EU Observer.

По информации издания, мера затрагивает импорт несортированных алмазов, а также большинства непромышленных и искусственных алмазов. В частности, отказ от поставок касается украшений с бриллиантами, сделанных из жемчуга, золота, серебра, и наручных часов из драгоценных металлов, произведенных в России.

В Евросоюз нельзя будет завозить алмазы, добытые в России и экспортированные Россией, а также алмазы, которые перевозились транзитом через Россию или были обработаны в третьих странах. В случае одобрения санкций запрет вступит в силу 1 января 2024 года.

С одной стороны, неприятно. С другой стороны, сложно нанести ювелирной отрасли более серьёзный удар, чем нанесли ей в нашей собственной Госдуме, когда запретили малому ювелирному бизнесу применять упрощённую систему налогообложения. Россия — очень сильная страна, мы отлично защищены от внешней агрессии любого вида. Главная наша проблема — внутренние враги.