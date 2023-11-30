 

Мнение: Кто такой типичный экстремист?

30.11.2023, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Верховный Суд России признал экстремистским и запретил «международное общественное движение» ЛГБТ. Хотя нет в России такой организации. Тем не менее, суд согласился с Минюстом, который в своем иске, поданном 17 ноября, написал, что в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории России, выявлены «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». А федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» однозначно запрещает такие организации и движения. Даже незарегистрированные.

До ЛГБТ по такой же схеме в России признали экстремисткой организацией и запретили АУЕ.

Признали экстремисткой организацией и запретили «Фонд борьбы с коррупцией».

Признали экстремисткой организацией и запретили украинский «Правый сектор».

Признали экстремисткой организацией и запретили ВТОЦ (Всетатарский общественный центр).

Признали экстремисткой организацией и запретили Общественное объединение «Башкорт».

В общем, судя по списку признанных экстремистскими и запрещенными организациям и движениями, собирательный образ запрещенного типичного российского экстремиста сегодня такой:  это гей, лесбиянка или трансвестит с криминальным правосознанием, борющийся с коррупцией, за права татар и башкир, при этом сочувствующий украинским бандеровцам и нацистам.

Так получается?

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Умер академик Маров

30.11 / В Южной Африке найден золотой крот, около века считавшийся вымершим

30.11 / Китайские ученые обозначили пять органов, без которых человек может прожить

30.11 / Xiaomi 14 Ultra: Новые характеристики камер и другие подробности ожидаемого флагмана

30.11 / Windows 11 представляет новый режим энергосбережение для экономии электроэнергии

30.11 / Яблоко как ключ к укреплению иммунитета и здоровой жизни

30.11 / Мнение: Эльвира Набиуллина – «разрушитель» Европы, Владимир Путин на стороне ЦБ и санкции против ювелиров

30.11 / Мнение: Как нам НЕ вступить в ЛГБТ

30.11 / Мнение: О новых правилах… Кому стало хуже в ЖЖ?

30.11 / Рупор кремлевской пропаганды: В России запретили организацию ЛГБТ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика