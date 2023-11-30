Мнение: Кто такой типичный экстремист?

Верховный Суд России признал экстремистским и запретил «международное общественное движение» ЛГБТ. Хотя нет в России такой организации. Тем не менее, суд согласился с Минюстом, который в своем иске, поданном 17 ноября, написал, что в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории России, выявлены «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». А федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» однозначно запрещает такие организации и движения. Даже незарегистрированные.

До ЛГБТ по такой же схеме в России признали экстремисткой организацией и запретили АУЕ.

Признали экстремисткой организацией и запретили «Фонд борьбы с коррупцией».

Признали экстремисткой организацией и запретили украинский «Правый сектор».

Признали экстремисткой организацией и запретили ВТОЦ (Всетатарский общественный центр).

Признали экстремисткой организацией и запретили Общественное объединение «Башкорт».

В общем, судя по списку признанных экстремистскими и запрещенными организациям и движениями, собирательный образ запрещенного типичного российского экстремиста сегодня такой: это гей, лесбиянка или трансвестит с криминальным правосознанием, борющийся с коррупцией, за права татар и башкир, при этом сочувствующий украинским бандеровцам и нацистам.

Так получается?

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