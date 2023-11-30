Мнение: Как нам НЕ вступить в ЛГБТ

Я тут глянул смеха ради в полузапрещенную в России книжку с неясным статусом – Конституцию РФ. Чё там пишут по теме дня – международному общественному движению ЛГБТ. Нашел, есть! Хотя и коротенько:

Ст. 30 Конституции РФ

(последняя редакция на 2023 год)

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется.

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем.

Ну, как эта свобода деятельности гарантируется – мы видим. Никак – как и любая свобода в РФ. Слова “Мы живем в свободной стране”, знакомые по голливудским фильмам, скоро тоже признают экстремистскими – как пить дать.

Но под эту статью в свое время по недосмотру – в 1995 году – был принят и Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82 “Об общественных объединениях” (наверно, та же самая Всемирная организация ЛГБТ пролоббировала). И там прям в преабуле понаписана, конечно, явная антисоветчина, которая льет воду на мельницу и подброшена врагами скреп. А именно:

“Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные объединения без предварительного разрешения органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также право вступать в такие общественные объединения на условиях соблюдения норм их уставов. Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения (далее— уставные цели)”.

https://konstitutsiia.ru/30

Экстремизм, понятно, налицо: без разрешения (!), право создавать (!), общность интересов (!!) – жуть какая, да они там все карбонарии, которые хотят майдан. Увы, сразу признать этот текст экстремистским мешает то, что это все-таки текст федерального закона РФ. Хотя – кого смущают такие пустяки…

Но пока что из него как бы следует, что у любого общественного движения (ОД – разновидность ОО) должны быть

а) граждане, которые его учредили

б) какая-то установленная форма вступления в него (право вступать подразумевает какую-то установленную форму вступления)

в) устав.

В связи с этим из чисто детского любопытства хотелось бы узнать от тех же МинЮста и Верхсуда РФ: а что за граждане учредили “Международную организацию ЛГБТ”? Есть их ФИО?

Какова форма вступления в эту организацию? Суд же это выяснил, поди – не зря 4 часа заседал. Гражданам РФ ведь теперь надо знать, как НЕ НАДО делать, чтобы не зашквариться? А то ведь как может случиться: человек, к примеру, скажет “Я люблю радугу” – и всё, кранты, он уже экстремист. Потому что это окажется как раз форма вступления: скажи громко вслух “Я люблю радугу” – и ты уже ТАМ! Среди НИХ! И доказывай потом, что не верблюд…

Или там актриса снялась в фильме в роли лесбиянки – тоже, по мнению Верхсуда, зашкварена: причем вместе со всеми – с режиссером, операторами и даже осветителем. Может быть так? Надо бы пояснить.

И самое интересное – Устав. Устав должен быть – Закон требует. Что там за Устав у международного сообщества ЛГБТ? Он есть? Или он есть, но про него теперь ничего сказать нельзя, потому что это теперь экстремистская литература? Ловко!

У меня подозрение, впрочем, что ни отцов-учредителей, ни процедуры вступления, ни устава суд не обнаружил, поскольку трудно найти то, чего нет в природе. Но это ничему не помешало. Остается теперь ждать, когда таким же образом объявят экстремистским и запретят “немедленно” Союз Рыжих, Броуновское движение и Всемирную Лигу Сексуальных Реформ.

В общем-то, давно пора.