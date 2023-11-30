Мнение: О новых правилах… Кому стало хуже в ЖЖ?

Тремя неприятными новациями огорчил нас уходящий ноябрь в Уютной. Ну, или порадовал — кому как.

Вообще, наверное, многие заметили, что в этом месяце Топ ЖЖ — уже и не тот, и не торт. Он стал более динамичным что ли. И менее узнаваемым. Резкие перемещения записей на 10-20-30 и более позиций вниз всего лишь за час — обычное дело теперь. Даже для Топ-25. А раньше такое было исключением из правил.

То есть, во-первых, включились «понижайки». Те самые, которых официально нет.

Да, осталось формальное правило, что позиция записи в рейтинге «определяется на основании просмотров страницы записи уникальными посетителями» в течение одного часа. Но наполнение его теперь другое. Например, некоторых «уников» алгоритм рейтингования перестал считать уникальными из-за того, что они используют некошерные VPN-сервисы для захода в ЖЖ. Это объясняет, почему посты многих прежде «высокоранговых» блогеров перестали попадать на высокие места в Топе ЖЖ: алгоритмы игнорируют определённую часть аудитории, которая сплошь и рядом заходит в «Живой Журнал» из-под VPN. Есть, конечно, и другие нюансы, которые известны только уважаемой Редакции, но являются секретами Полишинеля.

Второй неприятной новостью стали трабблы с картинками. Раньше, чтобы КДПВ отображалась вместе с постом в Топе ЖЖ, она должна была соответствовать определённым правилам по размеру и находиться в первых 400-х символах записи, до тэга «lj-cut». Теперь, похоже, отображение иллюстраций перешло под ручной контроль. Служба поддержки уверяет, что проблема с картинками носит «технический характер», Администрация в курсе и работает над её решением. Но точно такое же объяснение висит и по ситуации с отключенным Аукционным и Календарным промо, хотя все понимают, почему в руководстве ЖЖ пошли на такой шаг. Так же, вероятно, и с картинками — во избежание появления «нежелательного» контента, способного возбудить борцов с дискредитацией, и последующего разбора полётов, лучше отключить всё превентивно, а возвращать — в час по чайной ложке. Можно «отнестись с пониманием». Но и только.

Ну и третье — все посты с внешними ссылками стали также «на всякий случай» понижаться в Топе ЖЖ. Несколько экспериментов здесь дали пищу для размышлений и выводов. А сверх того — появилась прокладка-предупреждение:



Можно предположить, что всё это — превентивные меры, связанные с грядущим ужесточением ответственности в России за «ненадлежащее» упоминание иноагентов и ссылки на них, а также за любые линки на сайты «нежелательных организаций». Даже если те предусмотрительно заблокированы Роскомнадзором. Увы, но нужно «отнестись с пониманием».

Так что, простите дорогие френды, читатели, подписчики и зрители, но внешних ссылок в заметках на источники пока не будет. Временно или навсегда — зависит опять же от уважаемой Редакции ЖЖ. Впрочем, все те, кого не забанили в Гугле и Телеге, могут легко найти недостающие им пруфы простым поиском по ключевым словам.

И вот что ещё можно сказать по поводу ноябрьских новшеств, кроме как «с волками жить — по волчьи выть»?

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