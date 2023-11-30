Рупор кремлевской пропаганды: В России запретили организацию ЛГБТ

Толерастия в опасности.

В четверг, 30 ноября, Верховный суд рассмотрел административный иск Минюста, признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельности на территории России, сообщили РБК в суде.

Иск Минюста, который был подан в суд 17 ноября, рассматривался в присутствии представителя истца, со стороны ответчика никто не явился. Поскольку дело было засекречено, заседание проходило в закрытом режиме. Журналистов пустили только на оглашение решения.

Ранее в сообщении пресс-службы министерства говорилось, что в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории России, в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» выявлены «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

В тот же день, когда Минюст подал иск в Верховный суд, президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума, что представители ЛГБТ — тоже часть общества и имеют право выигрывать в конкурсах в сфере культуры. Он также отметил, что на разных культурных конкурсах в западных странах, чтобы выиграть, нужно либо рассказать, либо показать что-то из жизни сексуальных меньшинств, «трансгендеров и… каких-то еще трансформаторов — много всяких названий». Президент добавил, что «равноправие должно быть везде, во всем, в том числе и в конкурсах в сфере культуры».

Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола был подписан Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Ответственность ввели за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. Новая запретительная мера ужесточала наказание за такого рода пропаганду среди тех, кому не исполнилось 18 лет. Ранее была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних. Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду наказывается штрафом до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних к смене пола, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

https://www.rbc.ru/politics/30/11/2023/6568458b9a79471364217d98?from=copy – цинк

Почему?

Со слов экспертной группы, движение ЛГБТ осуществляет деятельность, направленную на уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей, пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности человека по признаку его сексуальной ориентации.

Что такое ЛГБТ в РФ?

В России движение представляют объединения "Российская ЛГБТ-сеть", "Спортивное ЛГБТ-сообщество", "Московский комьюнити-центр ЛГБТ", "Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге" и ещё девять организаций.

По нашим данным, все функционируют при поддержке США, Великобритании, Швеции и дотаций из "Открытого общества Сороса". На свою деятельность получают больше 500 млн рублей. Все эти сообщества могут быть запрещены и заблокированы.

Что будет нельзя?

Под запрет попадает всё, что пропагандирует ЛГБТ. Это: радуга без голубого цвета, всевозможные тематические нашивки, значки на одежде и прочее, что может идентифицировать носителя как представителя ЛГБТ. Плюс парады, шествия, митинги, тематические вечеринки.

Что будет можно?

Не запрещено состоять в ЛГБТ-отношениях, знакомиться в офф- и онлайне, встречаться и так далее.

Предварительно, ЛГБТ-клубы также под запрет не попадают, закрывать их не собираются. Но если будет доказано, что место связано с движением ЛГБТ (то есть с организацией), то прикрытие лавочки вполне возможно. Такая же ситуация и с сайтами знакомств.

https://vk.com/wall-112510789_9902578 – цинк

Россия не будет толерантной.

Забавные истерики отечественной либерастии и Запада прилагаются.

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