Росавиация может разрешить пассажирские рейсы со стоячими местами

Западные санкции, нацеленные на уничтожение рынка авиаперевозок в России, привели к любопытному эффекту, который может стать прорывным опытом в мировой гражданской авиации – речь идёт о демонтаже кресел.

В последние месяцы возросла интенсивность авиаперелётов внутри страны, что вызвало непреднамеренный износ кресел. В связи с тем, что новые сиденья или материалы для них не могут быть поставлены из-за санкций, авиакомпаниям приходится снимать самолёты с неисправными сидениями с рейсов. Из-за этого крупнейшие воздушные перевозчики обратились в Росавиацию с просьбой разрешить эксплуатировать самолёты без кресел.

Согласно инсайдерской информации, регулирующий орган склоняется к принятию положительного решения, но всё не так просто – авиаперевозчикам придётся установить специальные удерживающие устройства, предотвращающие падение физически здоровых пассажиров. Скорее всего они будут напоминать обычные автобусные поручни, но в связи с авиационной спецификой их стоимость возрастёт в 40-50 раз.

По мнению экспертов, знакомых с ситуацией в отрасли, эта мера позволит авиакомпаниям не просто сократить расходы, но и повысить вместимость самолётов минимум в два раза. Есть положительные новости и для пассажиров – стоимость перелётов сократится на 4-7%.

—