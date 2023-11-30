Nutrients: гранат является панацеей почти от всех болезней

Как сообщает научное издание Nutrients, гранат можно назвать панацеей от целого ряда болезней, прежде всего таких, как ожирение, метаболический синдром и сахарный диабет второго типа.

Результаты исследования четко продемонстрировали, что включение граната в рацион способствует минимизации уровня сахара в крови, снижает степень концентрации жиров и холестерина, а также повышает уровень защиты организма от атеросклероза и сопутствующих заболеваний. Кроме полифенолов, обладающих мощными антиоксидантными свойствами и содержащихся в гранате в большом количестве, он содержит и другие природные антиоксиданты, способствующие профилактике целого ряда заболеваний.

Ученые отмечают, что гранат обладает противовоспалительными, омолаживающими и противораковыми свойствами, что превращает его в важнейший элемент сбалансированного питания.