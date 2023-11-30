 

Офтальмолог Валентина Меркулова развеяла миф о чрезмерной пользе моркови и черники для зрения

30.11.2023, 19:30, Разное
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Офтальмолог Валентина Меркулова, представитель онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, развеяла миф о чрезмерной пользе моркови и черники для зрения. Врач подчеркнула, что бета-каротин, необходимый для синтеза зрительного пигмента родопсина, требуется в первую очередь пациентам с тяжелыми наследственными заболеваниями глаз, такими как пигментный ретинит.

Она также указала на наличие в моркови лютеина и зеаксантина, которые важны для нормальной работы сетчатки глаза, защищая ее от ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов. Однако важно понимать, что эти вещества не являются панацеей от существующих заболеваний.

Другой врач-офтальмолог, Романов Павел, подчеркнул, что современные факторы, такие как длительное время перед экранами смартфонов и компьютеров, курение, алкоголь и потребление ультрапереработанных продуктов, являются более значимыми факторами риска для заболеваний глаз, и морковь не спасет в данной ситуации.

Тем не менее, он подчеркнул, что витамины, минералы и каротиноиды, содержащиеся в разнообразных продуктах, могут способствовать защите зрения, если они являются частью ежедневной диеты и здорового образа жизни.

Врач также выделил ряд продуктов, полезных для глаз:

1. Холодноводная рыба, такая как треска, сардины и тунец, являются источниками DHA и жирных кислот Омега-3, которые поддерживают здоровье глаз и структуру клеточных мембран.

2. Цельнозерновые продукты и авокадо, богатые цинком и витамином B, могут помочь снизить риск катаракты и ретинопатии.

3. Чеснок, лук, лук-шалот и каперсы содержат серу, необходимую для производства глутатиона, важного антиоксиданта, способствующего поддержанию здоровья глаз.

Кроме того, Романов предложил рекомендации по обеспечению безопасности глаз при работе с экранами, такие как поддержание оптимального расстояния между глазами и экраном, регулярные перерывы и яркое освещение вокруг.

Для поддержания здоровья глаз врач также рекомендует следующие суточные дозы питательных веществ:

– Витамин А: 0,7 мг для мужчин и 0,6 мг для женщин.
– Витамин В6: 1,4 мг для мужчин и 1,2 мг для женщин.
– Витамин С: 40 мг для всех взрослых.
– Витамин Е: 4 мг для мужчин и 3 мг для женщин.
– Цинк: 5,5–9,5 мг для мужчин и 4–7 мг для женщин.

Важно помнить, что поддержание правильного питания и здорового образа жизни играют ключевую роль в защите зрения.


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