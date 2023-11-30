Врачи советуют увеличить физическую активность при диабете второго типа

Врачи советуют увеличить физическую активность при диабете второго типа, так как недостаточная активность может способствовать развитию этого заболевания. Гулять каждый день по часу может быть новым способом борьбы с этим заболеванием, так как прогулки благоприятно влияют на уровень глюкозы в крови, ускоряя всасывание сахара.

Для людей с диабетом второго типа, страдающих ожирением, физическая активность помогает увеличить метаболизм и поддерживать здоровый вес. Однако, помимо активности, существуют и другие способы профилактики этого заболевания. Врач-эндокринолог Антонина Гуреева предостерегает, что ограничение времени, проведенного в сидячем положении, важно, и рекомендует вставать и двигаться каждые 20-30 минут. Это можно комбинировать с часовой прогулкой, но это лишь начало. Физическая активность не полностью заменяет упражнения в тренажерном зале и другие виды спорта.

Изменение образа жизни также включает в себя диету. Отказ от высокообработанных продуктов, рафинированных зерновых, сладостей и сладких напитков, а также увеличение потребления овощей, растительных белков, цельнозерновых продуктов, молочных продуктов, постного мяса, жирной рыбы, орехов и полезных масел, таких как оливковое масло, может существенно снизить риск развития диабета.

Поддержание здорового веса играет ключевую роль, так как ожирение увеличивает риск. Даже небольшая потеря веса может существенно снизить риск развития диабета 2 типа. План питания и физической активности, направленный на потерю всего 5% от начальной массы тела, может задержать или предотвратить развитие этого заболевания.

Сохранение мотивации может быть сложно, но снижение риска развития диабета поможет вам дольше и здоровее жить. Кроме того, ранее были обсуждены и другие методы профилактики диабета, такие как польза кукурузы.