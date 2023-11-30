Завершение технологической зависимости: Владимир Путин оценивает достижения России

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что страна быстро движется в направлении отказа от технологической зависимости от Запада. Он выразил это мнение во время встречи с молодыми учеными на Конгрессе.

Путин подчеркнул, что ранее российских партнеров называли “партнерами”, уверенных в том, что они удерживают Россию на технологической “игле” Запада, и РФ никогда не сможет с нее слезть. Однако благодаря усилиям молодых ученых и их коллег, это происходит гораздо быстрее, чем ожидалось.

Президент подчеркнул, что способность РФ быстро освободиться от зависимости от западных технологий свидетельствует о неудаче санкционной политики, введенной недружественными странами после начала российской военной операции на Украине.

В начале ноября, на совещании с членами правительства, Владимир Путин также обсуждал провал западной санкционной политики, но при этом призвал готовиться к возможному ужесточению ограничений. Он отметил, что “бессчетное количество пакетов санкций”, введенных против России, нанесли ущерб экономике и рабочим местам западных стран. Глава государства также отметил, что некоторые ограничительные меры дошли до абсурда, включая обсуждение возможного запрета на экспорт в Россию “отверток, иголок и так далее”.