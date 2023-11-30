Как скорректировать силуэт, если плечи слишком узкие или, наоборот, широкие: лайфхаки от стилистов

Как утверждают стилисты, при помощи грамотно подобранной одежды можно снивелировать большинство недостатков фигуры. Если у вас узкие плечи, скорее всего, у вас фигура “груша” или “прямоугольник”.

Широкие плечи в основном характерны для “перевернутого треугольника”, но могут быть и у обладательниц фигуры “песочные часы”. Здесь многое зависит и от роста, поскольку чем он ниже, тем заметнее широкие плечи.

Если вы хотите немного изменить свои пропорции, то вам стоит воспользоваться следующими советами, которые помогут оптически расширить плечи либо сузить их, при выборе наиболее подходящих предметов гардероба.

Вырез

В случае с узкими плечами традиционные топы с круглым вырезом (главное фото справа) очень выигрышны, а также отлично смотрятся модели с квадратным вырезом. Поскольку они визуально расширяют грудь и область плеч, они уравновешивают фигуру. На фото слева мы видим блузку с вырезом, полностью открывающим плечи. Этот прием является наиболее эффективным, чтобы достичь оптической гармонии между плечами и бедрами.

При широких плечах топы, футболки и блузки с V-образным вырезом идеально подойдут вам, поскольку они отвлекают внимание от плеч, направляя его на грудь. Также хорошо смотрятся блузки без воротника и модели с более глубоким вырезом. Стоит поэкспериментировать с асимметричными фасонами, они тоже могут оказаться эффективными в выполнении поставленной задачи.

Рукава и бретели

В случае с узкими плечами стоит присмотреться к топам с пышными рукавами, они визуально расширяют их. Среди коротких рукавов стоит отдавать предпочтение так называемым колпачкам или фонарикам. Для тех, кто склоняется к более женственному стилю, топы с рукавами-баллонами также могут стать палочкой-выручалочкой. Топы без бретелек и вырезы на плечах – это тоже удачный ход.

Широкие плечи удачно нивелирует рукав-реглан. Сейчас такой крой находится в тренде, поэтому стоит воспользоваться им, чтобы создать пропорциональный лук. Если вы выбираете топ на бретелях, то остановитесь на том, у которого они наиболее широкие и проигнорируйте тоненькие. Широкие будут привлекать внимание к себе, а не к плечам.

Крой блузки

Еще один способ уравновесить фигуру – выбрать блузку правильного кроя. Если плечи узкие, то верх изделия должен быть заметно шире, чем эта часть тела. А если верх украшен, например, оборками или складками, то такая вещь будет смотреться на вас идеально.

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Женщинам с широкими плечами лучше выбирать блузки свободного кроя, которые снизу уравновешиваются широкими брюками или пышной юбкой. При этом необходимо сделать акцент на талии, привлекая к ней внимание. Эффектным приемом является использование такой детали как запах.

Жакет и куртка

Для того чтобы уравновесить узкие плечи, не следует носить объемные жакеты и куртки. Они должны сидеть по фигуре. Ведь у них и так фиксированные плечи. Что касается материала, то нужно выбирать более плотный, который хорошо держит форму. Наиболее эффективным вариантом является классическая байкерская куртка из кожи, и чем она будет корче, тем лучше. Но главное, чтобы она была заужена книзу.

Понятно, что в случае с широкими плечами не нужно надевать жакеты и куртки с такими же плечами. Как и при узких плечах, предпочтительно носить жакеты, крой которых повторяет фигуру. А что касается курток, то их лучше избегать, особенно вариантов прямого кроя и укороченных, так как они увеличат верх еще больше.

Платья и юбки

Имея укие плечи, лучше носить платья и юбки А-силуэта, то есть слегка приталенные и слегка расширяющиеся книзу. Хороши будут также юбка-карандаш, юбки мини и миди. Но следует избегать вещей, чрезмерно пышных, со всевозможными рюшами и оборками. В противном случае бедра будут казаться еще шире, а плечи – еще уже.

Если плечи широкие, то платья А-силуэта тоже подойдут, как и при узких плечах. Это классика, которая никогда не выходит из моды и смотрится стильно. Тогда как среди юбок и платьев лучше выбирать удлиненные, расклешенные, пышные, с завышенной талией. А также подойдут расширяющиеся книзу платья-рубашки.