JAP: приседания в течение минуты улучшают мозговую деятельность

Как сообщает издание Journal of Applied Physiology, выполнение приседаний в течение одной минуты на регулярной основе повышает степень защиты мозга от негативного воздействия сидячего образа жизни.

В ходе исследования одна группа сидела в течение трех часов, в то время как представители второй группы каждые 20 минут делали приседания в течение 60 секунд. В итоге те, кто отсидели три часа, сообщили о снижении степени концентрации внимания, причем кровоток в сонной артерии, снабжающей мозг кислородом, снизился на 3,7%, в то время как у второй группы был зафиксирован рост кровотока на 0,3%.

Кроме того, приседания способствовали повышению скорости реакции, в связи с чем вторая группа завершила тест на прокладывание маршрута быстрее, чем первая.