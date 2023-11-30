 

JAP: приседания в течение минуты улучшают мозговую деятельность

30.11.2023, 18:19, Разное
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Как сообщает издание Journal of Applied Physiology, выполнение приседаний в течение одной минуты на регулярной основе повышает степень защиты мозга от негативного воздействия сидячего образа жизни.

В ходе исследования одна группа сидела в течение трех часов, в то время как представители второй группы каждые 20 минут делали приседания в течение 60 секунд. В итоге те, кто отсидели три часа, сообщили о снижении степени концентрации внимания, причем кровоток в сонной артерии, снабжающей мозг кислородом, снизился на 3,7%, в то время как у второй группы был зафиксирован рост кровотока на 0,3%.

Кроме того, приседания способствовали повышению скорости реакции, в связи с чем вторая группа завершила тест на прокладывание маршрута быстрее, чем первая.       


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