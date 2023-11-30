ФОК с двумя бассейнами построят в Алексеевском районе

Москвичи очень любят вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, поэтому развитию данной сферы столичные власти уделяют особое внимание. Так, в Алексеевском районе построят современный ФОК с двумя бассейнами.

Работы уже стартовали по адресу: улица Павла Корчагина, владение №7. Об этом рассказал глава столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко.

По словам чиновника, площадь двухэтажного спортивного объекта составит 6,2 тысячи квадратных метров. Председатель Мосгосстройнадзора подчеркнул, что его ведомство уже получило извещение о начале строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

“В нем оборудуют два бассейна ‒ 25-метровый взрослый на 10 дорожек и 10-метровый детский, а также зал общефизической подготовки, медицинский блок и буфет”, – отметил Игорь Войстратенко.

Руководитель профильного комитета добавил, что комплекс сможет принимать 1700 человек в сутки. Посещать ФОК смогут также маломобильные граждане. Для их беспрепятственного и комфортного передвижения организуют все условия как на территории, так и в самом здании. В частности, в бассейнах оборудуют специальные подъемники.

Физкультурно-оздоровительный комплекс “Стальной” будет построен в современном стиле. Его фасады украсят темными металлическими панелями с рельефом и плиткой из керамогранита, имитирующей натуральные материалы. Для наружной отделки выбрали белый, графит и терракотовый цвет.

На территории здания проведут благоустройство и озеленение, организуют места для отдыха. Кроме того, около спортивного комплекса появится парковка на 25 мест.

“По поручению мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству возводимых объектов массового и профессионального спорта на территории столицы”, – добавил Игорь Войстратенко.

По словам главы ведомства, строящийся ФАК не станет исключением из правил. Более того, профильный комитет уже составил график проверок – инспекторы Мосгосстройнадзора смогут контролировать ход работ. А специалисты из подведомственных учреждений проведут испытания строительных материалов и конструкций, уточнил чиновник.