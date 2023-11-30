 

WION – Финляндия закрыла последний КПП на границе с Россией

30.11.2023, 17:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

КПП «Райя-Йоосеппи» — последний пропускной пункт на границе с Россией, который продолжал работу после закрытия всех остальных путей пересечения — в среду прекратил принимать людей, пишет WION. По данным канала, в Хельсинки такой шаг объясняют желанием защититься от «гибридной операции» Кремля, который якобы намеренно сосредотачивает миграционные потоки на финском направлении. Российское руководство, впрочем, такие обвинения отвергает.

А тем временем Финляндия закрыла последний контрольно-пропускной пункт на своей протяжённой границе с Россией, в ответ на что Москва осудила подобные шаги как «абсолютно избыточные».

Представители Финляндии заявляют, что страна стала целью российской «гибридной операции»: Хельсинки обвиняют Москву в том, что она сосредоточила миграционные потоки из Йемена, Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали и Сирии на финском направлении. Согласно заявлениям финских властей, с августа к границе прибыли около тысячи мигрантов, не имеющих ни виз, ни каких-либо действительных документов — из которых более 900 только в ноябре, — и это действительно резкий рост, учитывая, что ранее таких мигрантов прибывало в среднем менее одного в сутки.

Финско-российская граница, общая протяжённость которой составляет 1300 километров, также выполняет роль внешней границы ЕС. Она пролегает через труднопроходимые леса на южном участке и далее к полярному северу. На границе имеется восемь КПП, один из которых размещён на железной дороге.

На прошлой неделе Финляндия закрыла семь из восьми пунктов. Единственным открытым КПП оставался северный «Райя-Йоосеппи», который и был закрыт в среду.

Отношения между Финляндией и Россией обострились после начала боевых действий на Украине. Ранее в этом году Хельсинки навлекли на себя гнев Москвы, завершив процесс вступления в НАТО, став 31-м членом альянса и наконец отказавшись от нейтралитета в оборонном плане, который страна сохраняла многие годы.

В Финляндии говорят, что РФ теперь хочет покарать страну за тесные связи с США; Кремль, однако, подобные обвинения отвергает.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2023 года.


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