 

Шоу «Наша Russia» возродят в современной и «максимально уважительной» форме

30.11.2023, 17:33, Разное
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Телеканал ТНТ приобрёл права на знаменитое шоу «Наша Russia» и теперь планирует его возродить с учётом современных тенденций и телевизионных правил.

В первую очередь из названия передачи уберут «неуместный англицизм» – теперь она будет называться «Наша Россия». Юмор в ней планируют сделать максимально доступным широкому зрителю и строго выверенным.

«Хорошая шутка – это в первую очередь та шутка, которая никого не оскорбляет, – рассказывал продюсер. – Поэтому мы, разумеется, подчистим сеттинг шоу от разного рода стереотипов, намёков на качества отдельных социальных групп, от упоминаний наркотиков, алкоголя, курения. Это будет полноценный развлекательный формат для всей семьи, без всякого экстремизма».

Уже известно, что в передаче не будут возрождать ряд рубрик: про мигрантов Равшана и Джамшута (причина: распространение шовинистических заблуждений об иностранных специалистах), Ивана Дулина (упоминание о якобы существовании нетрадиционных ориентаций считается их пропагандой), депутатов Пронина и Мамонова (разжигание социальной розни), учительницу Снежану Денисовну (пропаганда трансгендерности, подрыв престижности профессии педагога).

«Под снос» попали и эпизоды с бездомными Сифоном и Бородой – тезис о мнимом существовании в России бездомных лиц может расцениваться как клевета на общественный строй. Как отметили на телеканале, блестящие социальные программы мэрии Москвы и лично Сергея Собянина позволили каждому москвичу вести достойный и здоровый образ жизни и превратили эти скетчи в «негодный абсурд».

По причинам, сходным с вышеописанными, планируется убрать ещё не менее шести рубрик. Для «Нашей России» также наберут новый актёрский состав из молодых звёзд, а в роли авторов шуток впервые попробуют себя общественные активисты, члены молодёжных объединений и клубов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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