 

Врач Банный: кофе снижает риск развития цирроза печени

30.11.2023, 17:05, Разное
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Как заявил врач Денис Банный, кофе является источником натурального психостимулятора, оказывающего воздействие на нервную систему, ускоряющего обменные процессы и повышающего степень концентрации внимания.

Умеренное употребление кофе способствует снижению рисков развития болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также целого ряда онкологических заболеваний, одновременно, за счет повышения выработки дофамина, помогая противостоять депрессии. Две чашки кофе в день, как подчеркнул врач, минимизируют риск развития цирроза печени и способствуют снижению риска развития рака данного органа, как выяснили австралийские ученые, на 40%.

Оптимальный эффект, добавил Банный, достигается при дозе не более 400 миллиграммов кофеина в стуки, заключив: «Важно помнить, что кофе — не панацея для печени (особенно если человек злоупотребляет алкоголем и жирной пищей), но ощутимая польза от этого напитка точно есть».       


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