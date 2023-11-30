Врач Банный: кофе снижает риск развития цирроза печени

Как заявил врач Денис Банный, кофе является источником натурального психостимулятора, оказывающего воздействие на нервную систему, ускоряющего обменные процессы и повышающего степень концентрации внимания.

Умеренное употребление кофе способствует снижению рисков развития болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также целого ряда онкологических заболеваний, одновременно, за счет повышения выработки дофамина, помогая противостоять депрессии. Две чашки кофе в день, как подчеркнул врач, минимизируют риск развития цирроза печени и способствуют снижению риска развития рака данного органа, как выяснили австралийские ученые, на 40%.

Оптимальный эффект, добавил Банный, достигается при дозе не более 400 миллиграммов кофеина в стуки, заключив: «Важно помнить, что кофе — не панацея для печени (особенно если человек злоупотребляет алкоголем и жирной пищей), но ощутимая польза от этого напитка точно есть».