Перегрев экономики в конце года будет рекордным и может продолжиться короткой рецессией

Макроэкономическая сводка Росстата за январь—октябрь 2023 года подтверждает устойчивый рост деловой активности и внутреннего спроса в России. Этот рост оказывает влияние как на частное потребление, так и на инвестиции, при условии осложнения ситуации на рынке труда и продолжающегося роста инфляции. На фоне этого, ожидается высокий рост ВВП в 2023 году, превышающий 3%. Однако, с чисто статистической точки зрения, этот рост может замедлиться в 2024 году.

Некоторые аналитики даже предполагают возможность технической рецессии в течение двух кварталов в будущем. Важно отметить, что вторичные эффекты от перегрева экономики в 2023 году могут оказать значительное воздействие на события следующего года.

Согласно оценке Минэкономики, опубликованной недавно, ВВП РФ в октябре 2023 года превысил уровень прошлого года на 5% (в сентябре — на 5,6%), а уровень двухлетней давности — на 1,8% (на 1,5% в сентябре). Экономика выросла на 0,3% в октябре, в то время как в предыдущем месяце рост составлял 0,5%. За десять месяцев 2023 года ВВП увеличился на 3,2% по сравнению с прошлым годом и на 1,1% по сравнению с уровнем двухлетней давности. Эти цифры подтверждают оценки Министра экономики Максима Решетникова, который предсказывал рост экономики более 3% в текущем году, в то время как Минэкономики и Центральный банк прогнозировали 2,3% и 2,2–2,7% соответственно. Трехпроцентный рост ВВП в условиях санкций можно считать уже достигнутым, что ранее казалось маловероятным.

Аналитики Bloomberg Economics также делают сходные оценки, прогнозируя годовой рост нефинансовых отраслей экономики на уровне 5–5,5% в четвертом квартале 2023 года. Это также указывает на ожидаемый рост экономики в пределах 3–3,5% к концу года. Основной вклад в этот рост будут вносить оптовая торговля, благодаря увеличению продаж транспортных средств, и сектор обработки. Особенно бурный рост в обработке был зафиксирован в октябре, когда он составил 9,5% (с учетом сезонности), преимущественно благодаря машиностроению, химической и металлургической промышленности. Экономический стимул сохраняется, и если ограничения на экспорт в металлургии и нефтяной промышленности снизятся, можно ожидать положительного или нейтрального эффекта на промышленность к концу года, по словам Владимира Сальникова из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Рост выпуска поддерживается высоким спросом как со стороны потребителей, так и со стороны инвесторов. Потребительский спрос увеличивается, несмотря на ужесточение денежной политики и ограничения в предоставлении потребительских кредитов. По оценке Минэкономики, рост потребительских трат граждан ускорился до 10,7% в годовом выражении в октябре (в сравнении с 10% в предыдущем месяце и 3,3% годом ранее). За десять месяцев рост составил 5,3%. После учета сезонности, рост в октябре составил 1,1%, что выше показателя прошлого месяца (1%).