 

Чеботина рассекретила реальное окружение Киркорова

30.11.2023, 15:35, Новости дня
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Многим было интересно, станет ли дружить Киркоров с Чеботиной если вдруг ее слава померкнет. Ведь, кажется, что в окружении Короля нет места простым смертным.

“Я вижу много друзей Филиппа, которые вообще не знаменитости, – рассказала Люся про реальное окружение певца. – Они с ним, и он с ними. Он зовет их на вечеринки и очень с ними дружит. Филипп — добрейшей души человек, мне кажется, он вообще о таком не думает”.

“Может показаться, что он выбирает в свое окружение только популярных, обеспеченных и актуальных людей. Но при этом я постоянно вижу его друзей, которые совершенно обычные и занимаются обычными делами. И они дружат. Я думаю, тут дело в общих интересах и увлечениях”, – заверила исполнительница.

Стоит заметить, что Киркоров всегда тщательно выбирает себе окружение. Среди его друзей – Николай Басков, Тимати, Ани Лорак, и Дава. А недавно у него появилась и дама сердца – одна из самых влиятельных в российском шоу-бизнесе фигур. Продюсер, генеральный продюсер центров Sound Media, GUTSERIEV MEDIA и концертного зала Live Arena. В последнее время эта знаменитая московская красавица повсюду сопровождает короля российской эстрады. И даже если приходят на мероприятие они порознь, то там все равно оказываются вместе. Эта пара выглядит идеально и гармонично!


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