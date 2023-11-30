В Воркуте открыли «Северный Артек»

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников торжественно открыл первый филиал лагеря «Артек» за Северным полярным кругом.

Ежегодно новое оздоровительное учреждение будут посещать до пяти тысяч подростков из всех регионов России.

– У нас на севере есть чем порадовать юных гостей – зимние виды спорта, красивейшие горы, чистейшие заказники. Уверен, что ребятам в Воркуте понравится, – сказал Шапошников.

Под «Северный Артек» переоборудовали бывший профилакторий угольной шахты «Советская», который был законсервирован в 2002 году. На модернизацию трёх корпусов из федерального бюджета выделили 400 миллионов рублей. На эти средства в жилых и хозяйственных зданиях был сделан капитальный ремонт, оборудована детская площадка и закуплено современное оборудование отечественного производства.

Первая группа воспитанников прибудет за Северный полярный круг в начале 2024 года. Помощь персоналу нового лагеря окажут сотрудники «Южного Артека».

– Мы уже начали проводить семинары для вожатых, очень важно, передать наш опыт коллегам. Также мы планируем на первые смены отправить несколько передовиков, которые смогут на месте организовать учебный процесс на высоком уровне, – рассказал старший вожатый «Артека» Дмитрий Казанцев.

—