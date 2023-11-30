Эксперты DxOMark провели тестирование ноутбука MacBook Pro 14 с чипом Apple M3 Pro

Эксперты DxOMark провели тестирование ноутбука MacBook Pro 14 с чипом Apple M3 Pro и признали его лидером по качеству экрана и звука. Результаты этого исследования были опубликованы на сайте лаборатории.

В ходе тестов были проверены параметры дисплея, веб-камеры и динамиков устройства. MacBook Pro 14 продемонстрировал впечатляющие характеристики экрана, способного воспроизводить HDR-видео с широкой цветовой гаммой и высокой яркостью. Кроме того, экран обладает низким уровнем отражения света, что значительно улучшает его читаемость.

Веб-камера ноутбука также заслужила высокие оценки за детализацию и низкий уровень шума в условиях хорошей освещенности. Качество звуковой передачи во время видеозвонков также оценили как выдающееся в обоих направлениях, благодаря широкой звуковой сцене и пространственному звучанию динамиков.

Однако в ходе тестирования были выявлены и некоторые недостатки. Камера показала неестественную цветопередачу в сложных сценариях, а запись звука в моно-режиме ухудшила разборчивость речи и вызвала стробирование голоса, что повлияло на качество звучания.

Итоги тестирования подвели к выдающемуся результату. MacBook Pro 14 с чипом M3 Pro набрал 148 баллов и занял первое место в общей таблице. Он превзошел предыдущую модель на один балл. Особенно впечатляющими оказались его результаты в области видео и аудио, где он получил рекордные 154 балла, а также в области видеозвонков с 142 баллами.