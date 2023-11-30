 

Собянин: Для москвичей будет создано около 120 тыс рабочих мест рядом с домом

30.11.2023, 14:24, Новости дня
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В Москве по программе создания мест приложения труда обеспечат работой рядом с домом 120 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

“Инвесторы строят жилье, деловые, социальные и другие важные объекты, а город предоставляет им льготы”, – написал Собянин.

По его словам, город получит сбалансированную застройку, а москвичи смогут найти работу у дома. Градоначальник уточнил, что на рубль льготы приходится 5,5 рубля вложений от инвесторов

Мэр уточнил, что программа охватила почти все районы. Город привлечет около триллиона инвестиций. В Москве появится еще три миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.

Собянин отметил, что 77 тысяч рабочих мест создадут в торговых, офисных и деловых зданиях. Еще 12,8 тысячи – в промышленности.

Программа стимулирования создания мест приложения труда утверждена в 2019 году. Город предоставит инвесторам льготы, если они возведут объекты здравоохранения и спорта, торгово-развлекательные центры и многофункциональные объекты. В 2021 году программу распространили на гостиницы. За четыре года заключено 70 соглашений.

Ранее Собянин сообщил, что инвесторы возведут 56 социальных объектов по московской программе стимулирования создания рабочих мест. Их сдадут в эксплуатацию до 2027 года.


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