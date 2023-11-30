Мнение: Про дрова

Как я мог пропустить такое? Генпрокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить информацию о росте цен на дрова.

Оказывается, еще в начале ноября представители Общероссийского народного фронта пожаловались в прокуратуру Бурятии на лесхозы, которые перестали выделять делянки жителям Кабанского района республики.

В прежние годы за символическую плату буряты могли сами нарубить по 20 куб. м дров на семью. А нынче им предложили или собирать валежник, или покупать дрова у коммерсантов. Жители жалуются, что они «могут замерзнуть этой зимой или придется влезть в кредиты», чтобы заготовить дрова.

По поручению Краснова прокуроры должны проверить обоснованность цен на дрова, расходование бюджетных средств, выделяемых на их закупку, и действия властей по обеспечению «комфортной жизни местных жителей». Особое внимание будет уделено вопросам снабжения дровами отдельных категорий: ветеранов, инвалидов, семей участников спецоперации России на Украине и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Генпрокуратура пообещала, что по итогам проверки по всем выявленным нарушениям будут приняты «исчерпывающие меры реагирования».

В этой новости все прекрасно! 2023 год на дворе! Но до сих пор, ежегодно россияне сжигают порядка 5 миллионов кубометров дров для отопления домов. В Бурятии, Туве, Коми, Хабаровском и Красноярском краях, в Иркутской области….

А как же программа газификации России? Она вроде бы должна была быть тотальной? И уже завершена, нет? В Татарстане вон уже давно дрова используют только для бань. Дома даже в самых глухих деревнях уже давно отапливаются газом. Это потому что Татарстан – передовой регион? А Хабаровский и Красноярский края, Иркутская область, Бурятия, Тува и Коми – это глухомань?

Фотография отсюда

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