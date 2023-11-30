 

Для дачников введут ответственность за непосадку картофеля весной

30.11.2023, 13:33, Разное
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В рамках реализации национальной программы по повышению сельскохозяйственной эффективности и обеспечению безопасности в продовольственной сфере Минсельхоз разрабатывает проект административной статьи за отказ от посадки картофеля весной.

Требование распространится на всех россиян, живущих в сельской местности или владеющих дачным участком.

Законопроект вызвал широкую общественную дискуссию – одни считают, что это необходимая мера для предотвращения дефицита продовольствия, другие называют административное преследование слишком мягким для лиц, отказывающихся сажать картофель. В настоящее время не уточняется, какую минимальную площадь посевов необходимо обеспечить, и как будет выглядеть механизм передачи выращенных клубней государству..

Чиновники пообещали, что в ближайшее время проведут общественные слушания в Госдуме. Сейчас министерство обратилось к ведущим агрономам, медикам, налоговикам, правозащитникам и силовикам с призывом объяснить гражданам пользу такого нововведения. В случае роптания или неповиновения будут применены санкции.

В будущем в Минсельхозе могут расширить свои инициативы на других сельхозкультуры в зависимости от их стоимости на рынке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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