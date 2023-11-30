Байдену пора думать о мирных переговорах на Украине

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Для всех очевидно, что украинское контрнаступление привело лишь к огромным потерям и война зашла в тупик, констатирует Resposnible Statecraft. Администрация Байдена в частном порядке советует Киеву начать переговорный процесс с Москвой. Однако это представляется крайне сложным, поскольку Зеленскому и его окружению пришлось бы отказаться от своих громких заявлений.



AP

Теперь очевидно для всех, что украинское контрнаступление привело лишь к огромным потерям, и даже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что война зашла в тупик. Россия, напротив, переходит в наступление. И хотя она продвигается медленно, время в любом случае не на стороне Украины, констатирует Resposnible Statecraft.

У Москвы огромные преимущества в войне на истощение. Население РФ превышает население Украины примерно в четыре раза, а ВВП РФ больше в 14 раз. Более того, российское производство боеприпасов превосходит западные поставки на Украину.

Издание признаёт, что российский президент не хотел продлевать мобилизацию, поэтому в какой-то момент Украина смогла набрать больше новобранцев. Однако и это временное преимущество уже не актуально.

Помимо этих проблем, ожидаются перебои с поставками западной помощи в прежнем объёме. Это следует из событий в конгрессе США и в Европе. В таких условиях Украине будет всё сложнее продолжать борьбу.

Таким образом, уверено RS, нет никаких предпосылок, чтобы Киев улучшил свои нынешние позиции. Даже если западные партнёры сумеют прислать больше оружия, они не могут помочь с набором новых солдат. В этой области проблемы украинской власти усугубляются всё больше.

Тем временем, РФ уверенно мобилизует резервы и методично укрепляет оборонительные сооружения. На этом фоне заявления западных сторонников полной победы Украины звучат всё менее уверенно. В пример издание приводит абсурдное предложение некоторых отставных американских генералов, которые советовали вынудить Россию эвакуировать Крым* с помощью бомбардировок.

Во-первых, вся история этого военного конфликта противоречит такому шагу. А во-вторых, Украине потребовались крупные десантные силы, которых у неё попросту нет.

Поэтому всё чаще встаёт вопрос о необходимости прекращения огня и ведения переговоров. В таких условиях, если остановить боевые действия вдоль существующих линий, то 80% территории осталось бы за Украиной, и она могла бы начать делать всё необходимое для долгожданного членства в ЕС.

Однако такой расклад можно было бы считать огромной победой для Киева. Особенно принимая во внимание изначальные цели СВО, которые ставил перед собой Кремль. Но если военные действия будут продолжаться, существует реальная возможность, что украинское сопротивление просто рухнет из-за истощения ресурсов и из-за невозможности открыть второй фронт на севере страны.

По информации RS, администрация Байдена в частном порядке советует Киеву начать переговорный процесс с Москвой. Однако это представляется крайне сложным, поскольку Зеленскому и его окружению пришлось бы отказаться от громких заявлений, что они никогда не пойдут на переговоры с Путиным и что единственным приемлемым условием является полный уход РФ с территории в границах 1991 года.

Кроме того, украинские ультранационалистические группировки выступают категорически против любого соглашения. Москва же, со своей стороны, не заинтересована в прекращении огня, но уже по другой причине — она понимает, что время играет ей на руку.

В таких условиях, пишет издание, Вашингтон шепчет украинцам о переговорах из-за кулис, а публично настаивает на том, что только Киев может принимать такое решение. Также неразумно откладывать какие-либо дипломатические инициативы до следующих президентских выборов в США. Не стоит надеяться, что американской помощи для Украины хватит на целый год. Так можно оказаться в неловкой ситуации в самый разгар предвыборной кампании.

Да и нет гарантии, что Украина сможет продержаться так долго. В таком случае крупный успех РФ поставит команду Байдена перед мучительным выбором: признать поражение Киева, а значит, и уничижение для США и НАТО или сделать опасный шаг и угрожать прямым вмешательством, чреватым ядерной войной с Россией.

RS пишет, что Вашингтону стоит извлечь уроки из нынешней ситуации на Ближнем Востоке. Эта катастрофа наглядно демонстрирует, что нельзя рассчитывать на стабильность в противостоянии США и России. В любой момент малейшее столкновение, например, над Чёрным морем может спровоцировать рост страшной напряжённости.

Издание уверено, что необходимо полное вовлечение Соединённых Штатов в мирный процесс с самого начала. Лишь в этом случае возможен хоть какой-то шанс на успех. Вашингтон в состоянии оказать необходимое давление на Киев и предоставить им гарантии безопасности.

Но также непросто усадить Москву за стол переговоров, когда военная ситуация складывается в её пользу. Для этого, по мнению издания, Вашингтон должен убедить её в готовности обсуждать окончательное урегулирование, предполагающее нейтралитет Украины, взаимные силовые ограничения в Европе, отмену санкций и некую форму европейской безопасности в будущем.

Достичь этого чрезвычайно сложно для администрации Байдена, констатирует RS. Особенно если взять во внимание его риторику о победе Украины и заявления о том, что только Киев может вести переговоры. Поэтому Байдену потребуется помощь извне.

По мнению издания, на такую роль могут подойти Индия, Бразилия и другие страны Глобального Юга. Если Вашингтон инициирует переговоры и сможет представить себя склоняющимся перед волей мирового сообщества. Такой шаг, вероятно, поможет и в нейтрализации катастрофических последствий войны в Газе для отношений США с другими странами Глобального Юга.

Помимо этого США потребуется заручиться поддержкой европейских сторонников мирных переговоров. Не стоит забывать и про Китай, без чьего участия вероятность успеха будет неполной. Влияние Китая на Москву будет иметь решающее значение, если целью переговоров будет убедить Кремль пойти на компромисс.

Учитывая растущую напряжённость в китайско-американских отношениях, такое приглашение Пекина к переговорному процессу даст сигнал о готовности совместного решения глобальных проблем.

Безусловно, ни один из описанных шагов не будет лёгким, признаёт издание. И, скорее всего, у Вашингтона возникнет искушение пустить всё на самотёк. Однако это стало бы трагической ошибкой и предательством жизненно важных интересов Украины и США. Только Соединённым Штатам под силу изменить эту траекторию, но они не смогут сделать это без помощи других стран.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее число жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).