 

За пределами мэрии Нарвы большая часть разговоров ведëтся по-русски

30.11.2023, 6:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Работа в мэрии Нарвы ведётся на эстонском языке, но за порогом ратуши общаться приходится в основном на русском. Как передаёт ERR, об этом рассказал мэр приграничного эстонского города Яан Тоотс. Он отметил, что раз в городе 96% населения — русские, то приходится общаться по-русски.


AP

Работа в мэрии Нарвы ведётся на эстонском языке, но за порогом ратуши общаться приходится в основном по-русски. Как передаёт ERR, об этом рассказал мэр приграничного эстонского города Яан Тоотс.

Тоотс, избранный мэром Нарвы 5 октября, рассказал, что времени на привыкание к новой должности у него практически не было, а рабочие дни зачастую длятся по 12 часов.

Тоотс также сообщил, что языком делопроизводства в Нарвской горуправе является эстонский, но за пределами ратуши большинство бесед ведутся по-русски. 

«Ясно, что раз в городе 96 процентов населения — русские, то приходится общаться по-русски», — констатировал Тоотс. 

По его словам, в жизни ему пришлось часто практиковать свои навыки русского языка: на работе в Таллинском и Рижском портах, а также в транзитной фирме Transgroup Invest.


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