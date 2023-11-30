Мнение: Греция, Болгария и Армения прогнулись под США

1. Греция долгое время помогала России обходить санкции. Теперь, похоже, американцы всё же додушили несчастных греков, запугали их угрозой вторичных санкций (ссылка):



Три крупные греческие судоходные компании — Minerva Marine, Thenamaris and TMS Tankers — последние несколько недель отказываются транспортировать российскую нефть. Таким образом перевозчики надеются избежать санкций США, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и данные по отгрузкам топлива.

Компании активно сотрудничали с Россией, рискуя попасть под санкции, но в то же время рекордно зарабатывая. Греческие танкеры перевозили российскую нефть и нефтепродукты вплоть до сентября-октября, однако в ноябре перевозчики отклонили все запросы на поставки в этом и следующих месяцах.

Для России уменьшение числа перевозчиков, готовых транспортировать подсанкционное топливо в дружественные страны, является ударом, пишет агентство. В частности, флот отказавшихся сотрудничать с Москвой греческих компаний насчитывает более 100 танкеров — суда способны перевозить 2,4 миллиона баррелей в день. Причем решить проблему с поставками не поможет и так называемый теневой флот, заключил один из трейдеров.

Полагаю, мы не должны ни топать ногами, ни гневно стыдить наших исторических друзей. Во-первых, как верно замечал ещё Достоевский применительно к мышебратьям, в большой политике слово «благодарность» является ругательством. Наши отношения с Турцией при прочих равных должны быть лучше, чем отношения с Грецией, так как мы в нашей истории много помогали грекам.

Во-вторых, нам стоило бы было создать наш танкерный флот ещё 100 лет назад, причём в 2014 году это «стоило бы создать флот» ужесточилось до «необходимо создать флот». В 2022, когда жареный петух клюнул наших нефтяников в багажник, большая часть российских нефтяных компаний начала активно скупать танкеры по всему миру. Меньшая часть нефтяников, однако, даже в 2023 ещё воротила рыло от высоких цен на старые танкеры и надеялась, что всё как-нибудь образуется само собой.

Ну что же, не образовалось. Теперь нефтяники, которые купили танкеры раньше, могут наслаждаться дополнительными прибылями от перевозки нефти, которую раньше они отдавали иностранцам. Нефтяники, которые не стали покупать танкеры по двойной цене, будут теперь, жалобно матерясь, покупать танкеры по тройной и четверной цене.

В общем и целом трагедии не будет: просто у некоторых нефтяных компаний прибыль в 2023-2024 будет несколько ниже, чем могла бы быть. При этом переплату за танкеры следует считать скорее инвестициями, чем убытками: более ригидная, более западолюбивая часть наших элит станет умнее, получив очередной доходчивый жизненный урок.

2. Болгарские власти, тем временем, решили быть святее Папы Римского – выдумать дополнительные санкции против российских предприятий в Болгарии, чтобы отжать их таким образом у россиян. Под раздачу попала компания «Лукойл» (ссылка):



Болгария продолжает передел собственности «Лукойла».

Накануне депутаты парламента страны договорились о новых ограничениях в отношении завода “Лукойл нефтохим Бургас” в Болгарии. НПЗ запретят использовать российскую нефть для переработки со 2 марта будущего года, а с начала января оно перестанет получать квоты на экспорт топлива. Соответствующий законопроект будет принят парламентом до конца ноября.

Руководству «Лукойла» ничего не остается, как только увещевать власти. “Отсутствие возможности для экспорта нефтепродуктов быстро приведет к переполнению складов завода и, как следствие, к вынужденной остановке производства. Эта ситуация может поставить предприятие в условия повышенного технологического и логистического риска и создать угрозу поставкам топлива на болгарский рынок”, – указывается в обращении компании.

Кто-то очень хочет выжать компанию из страны, получив незадорого завод и сесть на экспортные потоки. Иначе ничем такое повышенное внимание парламента страны (президент и оппозиция выступают против всего этого, а ЕС не налагал санкции на российскую нефть для Бургаса) к работе предприятия не объяснить.

Также болгары решили вредить «Газпрому», потребовав платить больше за транзит газа через болгарскую территорию (ссылка):

В проект бюджета Болгарии на 2024 год внесли доходы от энергетического взноса за транзит российского газа, который ввели с октября. Его размер — $ 111 тыс м3, что может сейчас соответствовать четверти стоимости топлива из России для европейских потребителей.

Ожидаемые поступления, которые «Газпром» должен платить, составляют 2,4 млрд левов ($ 1,32 млрд). Без энерговзноса дефицит бюджета увеличится на 1,2−1,5% и окажется выше лимита в 3%, который необходимо соблюдать для приема в Шенгенскую зону.

Правда, еще никто не знает, будет ли «Газпром» вообще платить. Однако уже против доплаты выступили Венгрия, Сербия и Северная Македония. Активнее всех Будапешт. Он подал жалобу в Еврокомиссию с требованием провести расследование и остановить действие меры. В ином случае венгерские власти пригрозили судом ЕС.

«Газпром» никак не комментирует введение энергетического взноса. У компании есть долгосрочный контракт на транзит газа, по которому он и оплачивает услуги болгарской стороны.

Болгарская оппозиция считает, что планы властей на допоплату безнадежны. Против решения провластных партий выступил и сам президент, по его мнению это нарушает законодательство ЕС и ведет к банкротству «Булгартрансгаза».

Болгария является парламентской республикой, и значительная часть болгарского политикума на корню скуплена Западом, так что готова действовать в ущерб собственной стране, лишь бы навредить России и послужить бизнес-интересам своих западных спонсоров, которым пригодится болгарский нефтяной рынок и которые хотят помешать поставкам российского газа и нефтепродуктов в Европу.

Если подобная политика будет продолжена, тем хуже для Болгарии, которая тем самым сильно ухудшает свою бизнес-репутацию. Мало кто готов инвестировать в страну, которая так обходится с инвесторами и которая так относится к соблюдению контрактов. В такой стране можно открыть казино или бордель, надеясь окупить вложения за два-три года, но в такой стране мало кто захочет, например, строить завод.

3. Кирилл Стрельников пишет про угрозу, которая нависла над Арменией (ссылка):

По мнению экспертов, нынешнее руководство Армении окончательно приняло решение о полном выходе из всех структур, где присутствует Россия, включая СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и так далее. На данный момент руководство Армении лихорадочно обивает пороги западных стран в поиске денег и новых друзей. На днях Франция начала первые поставки военной техники в Армению через Европейский фонд мира (та самая контора, которая проводит закупки оружия для Киева), а также была анонсирована закупка французских зенитных ракетных комплексов. Недавно в Лондоне глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял участие в подписании договора о стратегическом партнерстве с Великобританией. По заявлению начальника Генштаба ВС Армении Эдварда Асряна, “на прочной основе” развивается “учебное, военное и военно-техническое сотрудничество” с США. Так называемая “Гражданская миссия в Армении” (EUMA) под эгидой Евросоюза превращается в миссию НАТО: недавно было объявлено о присоединении к ней канадских “специалистов”, о которых высказалась представитель МИД России Мария Захарова: “Что это за специалисты, мы, конечно, догадываемся. О специфике канадского миротворчества мы хорошо осведомлены. Именно вот такие специалисты из Канады с 2015 года готовили украинских боевиков в рамках операции Unifier”.

Все это, в общем, для России неприятно, и было бы хорошо, если бы Армения оставалась союзнической и дружественной, потому что, кроме России, по-настоящему Армения никому не нужна.

Но даже если представить, что Армения перестанет быть нашим союзником и другом, то судьба этой страны, являющейся территориальным тупиком, будет откровенно незавидна.

Прозападная Армения не нужна никому из главных региональных игроков — ни Ирану, ни даже Азербайджану и Турции. Забавный пример: еще недавно у Армении был шанс получить одну из “веток” транспортного коридора “Север — Юг”, соединяющего Индию, Иран и другие страны Персидского залива, Россию и Северную и Западную Европу. Теперь, благодаря Пашиняну, на этом широком жесте со стороны партнеров поставлен крест и все ветки коридора прокладывают, минуя территорию многостульевой Армении, что лишает страну любых шансов стать почти равноправным игроком в проектах, которые будут определять будущее региона.

Мало того, по мнению некоторых международных обозревателей, в случае полного ухода России из Армении и закрытия российской военной базы есть ненулевой шанс, что “с республикой будет покончено”, то есть ее ликвидируют.

Если уничтожение Армении было целью ее премьер-министра Пашиняна, то нам остается только посочувствовать гражданам близкой нам страны, которые пассивно смотрят на этот спектакль с непредсказуемыми последствиями.

Пожалуй, я всё же должен ещё раз процитировать ремарку Достоевского, которую уже упоминал выше. Как видите, её можно расширить не только на славян, но и вообще на все страны, которым Россия исторически помогала (ссылка):

По внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому — не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными!

Там дальше Фёдор Михайлович подробно объясняет, как всё будет происходить и почему. Излишне пояснять, что всё сбылось. Если бы писатель восстал сейчас из могилы и прочёл свежие новости, ему осталось бы только хлопнуть себя по колену и произнести: «я так и знал!».