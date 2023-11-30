Красный точно останется: цвета-2023, которые выйдут из моды в 2024-м, и оттенки, которые останутся с нами
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Мир моды постоянно развивается, и 2024 год обещает подарить нам немало интересных цветовых трендов. Дизайнеры и эксперты моды уже прогнозируют цвета, которые будут иметь наибольшее значение. Также они рассказывают о тенденциях уходящего года, которые устареют и которые лучше не покупать. В этой статье мы расскажем, какие цвета выйдут из моды в 2024 году и что следует приобретать модницам, чтобы всегда выглядеть стильно. Сначала расскажем о цветах, с которыми мы попрощаемся в наступающем году.
Серый
Он часто используется как нейтральный и сдержанный цвет, но в следующем году отойдет на второй план. Потребители будут искать более интересные и привлекательные цвета.
Оливково-зеленый
Несмотря на то что оливково-зеленый цвет является трендом в этом сезоне, в 2024 году его будут видеть реже. Его место займут более яркие и прохладные зеленые оттенки.
Оранжевый
Хотя осенью этот цвет еще был актуальным, в 2024 году он не будет популярным. В модных тенденциях будущего года важное место будет занимать коричневый. Он предполагает тепло и уют, идеально подходящие для холодных зимних месяцев.
Неон
Неоновые цвета остались в прошлом. В этом сезоне будут доминировать более мягкие тона: пастельные или пыльные оттенки, а также натуральные цвета, такие как бежевый, коричневый или приглушенный желтый.
Сиреневый
Этот цвет не исчезнет полностью, но перестанет иметь такое большое значение. Вместо него в палитре будут доминировать более приглушенные и утонченные тона, такие как вино и баклажан.
Далее – о том, какие цвета будут доминировать в наступающем году.
Сияющий красный
Этот цвет, на радость многим модницам, опять возвращается.
Примеры его использования в одежде:
Платье для вечернего выхода. Брючный костюм для деловых встреч. Блузка или рубашка красного цвета с черными брюками или юбкой для создания контрастного образа. Аксессуары красного цвета: сумка, туфли или ремень, чтобы добавить яркий акцент к вашему наряду.
Небесно-голубой
Небесно-голубой станет одним из цветов 2024 года. Спокойный и безмятежный, этот освежающий оттенок будет использоваться в самых разных стилях и дизайнах. Он подходит для создания как повседневных, так и праздничных образов, и может сочетаться с другими цветами, такими как белый, бежевый, серый, черный, розовый, желтый.
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Коричневый
Коричневые, бежевые и земляные тона будут трендом как осенью/зимой, так и на протяжении всего 2024 года.
Хорошо будут смотреться такие сочетания:
Коричневое кожаное пальто с бежевым свитером и синими джинсами. Бежевое платье с коричневыми босоножками и бежевой сумкой. Платье землистого зеленого цвета с коричневыми туфлями на каблуке и бежевым клатчем.
Мятно-зеленый
Этот цвет станет одним из самых ярких в 2024 году. Свежий и жизнерадостный оттенок добавит энергии и оптимизма любому элементу гардероба.
Розовый
Особого упоминания заслуживает пастельно-розовый цвет, который мы будем чаще всего видеть в 2024 году. Он хорошо сочетается с другими спокойными тонами, такими как голубой, сиреневый, мятный, а также с белым, бежевым и серым цветами.
Конечно, важно следить за модными тенденциями, чтобы не пропустить главного. Однако также стоит учитывать свой индивидуальный стиль и комфорт при выборе одежды.
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