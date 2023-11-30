Какие платья подходят для зимы и как подбирать к ним обувь: актуальные миксы и стильные приемы

В холодное время года комбинация свитера и джинсов становится самой любимой и востребованной. Однако это совсем не значит, что нужно отказываться от платья. Эта одежда поможет сделать создаваемый образ женственным и романтичным.

Короткие, длинные, миди, однотонные или с игривыми узорами — платья доступны в самых разных фасонах, и эти наряды помогают выглядеть действительно потрясающе. Вот какие платья в этом году в моде и какую обувь к ним подобрать.

Какие платья подходят для зимы

Типичные летние мотивы совершенно неуместны зимой и могут выглядеть достаточно нелепо. С другой стороны, клетчатые узоры, животные принты или даже неподвластные времени цветочные узоры выглядят просто великолепно в любое время года.

Всегда стоит следовать модным цветам сезона. Такие оттенки, как синий, красный или коричневый, всегда являются самым лучшим выбором. А если нравится выделяться из толпы, лучшим выбором станут платья ярких оттенков, например розового или зеленого.

Какую обувь носить с платьем зимой

Зимой отличным решением станут теплые и стильные ботинки или же сапоги. Ботильоны также отлично смотрятся в сочетании с любимыми платьями. Для торжественного случая или для офиса всегда подойдет обувь на каблуке, например туфли-лодочки или сапоги.

Вот несколько отличных и модных решений.

Ботильоны и платья

Ботильоны – это вневременная классика, которая должна быть в любом обувном шкафу. Элегантная обувь обычно заканчиваются чуть выше щиколотки и поэтому прекрасно гармонирует абсолютно со всеми моделями платьев.

Неважно, сочетаете ли вы ботильоны с длинным платьем зимой или с мини-платьем, в любом случае можно выглядеть потрясающе.

Для элегантного делового образа стоит выбирать модели на небольшом каблуке, которые идеально сочетаются с женственными платьями-рубашками или трикотажными платьями. Можно добавить стильный пиджак или элегантное пальто, чтобы выглядеть восхитительно.

Массивные ботинки

Зимой вполне можно носить летние платья. В холодное время хода такой наряд отлично сочетается вместе с массивными ботинками. Массивные байкерские ботинки из-за своего грубого вида создают очень интересный наряд, особенно в сочетании с девичьими платьями миди с узорами.

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Эта модная обувь на самом деле универсальна и подходит абсолютно к любому платью в гардеробе.

Мини, макси, трикотаж или атлас – допускается абсолютно все, что нравится.

Сапоги по колено

Классическая обувь в этом году снова в моде и выглядит круче, чем когда-либо. Сапоги заканчиваются чуть ниже колена и поэтому прекрасно сочетаются с платьями длины миди. Чтобы выглядеть немного выше, чем есть на самом деле, стоит выбрать сапоги до колена на небольшом каблуке.

Такая обувь также хорошо сочетается с мини-платьями и является отличным вариантом для тех, кто хочет показать немного больше кожи, даже при минусовой температуре.

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Чтобы придать образу остроту, поиграйте с разными текстурами. Замшевые сапоги являются отличным вариантом? и в них очень комфортно в ненастную погоду.

Ботфорты

Это просто идеальный выбор, чтобы сделать модное заявление. Ботфорты согревают ноги и поэтому являются идеальной обувью для зимнего наряда.

Чтобы показать обувь с самой лучшей стороны, стоит сочетать ее с мини-платьями, длина которых не доходит до верха обуви на несколько сантиметров. Стоит выбирать платья базовых цветов, например черного или серого. Не должно быть много блесток и шика.

Кроссовки

Зимой на улице бывает довольно тепло. В такие дни совсем не хочется носить теплые ботинки. В таком случае отличным решением станут кроссовки. Спортивную обувь можно комбинировать по-разному, а также она отлично смотрится с платьями.

Модные трикотажные платья отлично сочетаются с высокими кедами, а романтичные модели нарядов с массивными кроссовками. Добавьте теплое пальто, и вы получите идеальный зимний наряд.