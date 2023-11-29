Мнение: О разнице между лубочным π-жом и реальностью… И это — π-ц?

Хороший пример устного народного творчества от недавнего «всеобщего узбагоителя», превратившегося во всеобщего раздражителя. И чего их всех так рвёт на правду-матку, едва только отлучат от кормушки?

Алексей Арестович за один день выдал сразу несколько секретов полишинеля.

1. №Украина проиграла, и там началась «неделя перебрасывания ответственности». Нардеп Давид Арахамия перебрасывает ответственность на Джонсона. Заявление Марьяны Безуглой перебрасывает ответственность на главкома ВСУ Валерия Залужного. А сам пан Залужный, начиная со статьи в «Экономисте», чётко указывает: #армия сделала, что могла, ответственность — на политиках. И, наконец, «ответственные лица» заговорили о конфликте Зеленского и Залужного. То есть, нарастает хаос: в преддверии победы всяк норовит вылезти вперёд, а не спрятаться за спину.

2. Украина проиграла, но украинцы выиграли. Даже несмотря на 4,5 млн «дезертиров». А вся ответственность— на тех, кто обещали гарантии по Будапештскому меморандуму, но не дали даже оружия в достаточных количествах. Дали — только в недостаточных.

3. Мы в большой задни… пардон, в глубоко неудовлетворительном положении. О степени его глубины наглядное представление даёт прямая речь:

«— Пи***деть в интернете про перемогу желающих – миллион. В реальности, в подразделениях – 30-40% отказников. Есть и по 70%.

— Пи***деть про «границы 91-го» легко. Но конкретный комбат пытается взять границы конкретного куста на Востоке, и за две недели у него заканчивается батальон.

— Осознайте, наконец, разительную разницу между лубочным пи***жом и реальностью! Иначе, она убьёт вас – и даже не на поле боя».

Однако какой же Алексей Арестович без порции узбагоительного!

«Это [глубоко неудовлетворительное] положение даёт нам (украинцам — А.Н.) возможность для сильной контригры, — уверяет он. — Выиграть (или хотя бы не проиграть) России нам, поможет только полная смена системы общественных отношений. Новая система вместо старой».

И что это значит?

Новый Майдан в 10-летнюю годовщину старого?

Но ведь главная разруха у украинцев — в головах, и «4,5 млн украинских мужчин, скрывающихся от воинского учёта» — тоже реальность на фоне тиражируемого лубочного патриотического подъёма.

Ну какой «майдан» вытравит это из головы?

А если — нет, то ведь незачем и пытаться?

Несложно выгнать «злочинну владу» из Киева, но как украинцу выгнать эту «владу» из собственной головы?

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