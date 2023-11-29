 

Разработчики самого большого в мире дирижабля приступили к летным испытаниям

29.11.2023, 23:25, Разное
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Как сообщает британское издание Daily Mail, самый большой летательный аппарат в мире, а именно дирижабль Pathfinder 1, длина которого составляет 121,9 метра и почти в два раза превышает показатели самолета Boeing 747, проходит первые летные тесты.

В процессе создания дирижабля, разработку которого поддержал российский миллиардер Сергей Брин, а в качестве одного из соучредителей выступила компания Google, были задействованы технологии, используемые при производстве беспилотных летательных аппаратов.

Заправка воздушного аппарата осуществляется при помощи гелия, за счет которого пассажирам обеспечивается максимальная степень безопасности, а на то, чтобы наполнить дирижабль веществом, которое не подвержено легкому воспламенению, требуется один миллион долларов. Разработчики отмечают, что для управления Pathfinder 1 при помощи системы джойстиков потребуется лишь один пилот.     


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