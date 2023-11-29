 

Мошенники научились опустошать банковские счета россиян через телефон

29.11.2023, 23:25, Разное
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С каждым днем мошенники используют все более изощренные способы снятия денежных средств с банковских счетов россиян, на этот раз задействовав метод создания дубликатов SIM-карт.

Сотрудник разработчика антивирусных решений ESET Станислав Жураковский уточнил, что новая мошенническая схема позволяет осуществлять перевод денег через банковское приложение без участия непосредственного владельца карты.

Создав дубликат SIM-карты при помощи поддельных документов, преимущественно в отдаленных от потенциальной жертвы регионах, киберпреступники получают доступ к мобильному приложению банка. После этого мошенники обращаются в финансовое учреждение с целью восстановления пароля и, пройдя аутентификацию, получают доступ к счетам жертвы.        


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