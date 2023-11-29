Мнение: Доренко о Путине

Красиво излагал Доренко в интервью с Дудем, но, конечно, полный бред при этом нес. В частности еще и потому, что он никакого отношения к “образу Путина” и не имел, у него вообще была абсолютно другая задача – заниматься ЧОРНЫМ пиаром, т.е. мочить Лужкова и Примакова.

А так – ну какой из Путина “брат-солдат”? 🙂 Это как-то даже смешно, Путин совсем другой типаж. Он и не солдат, и не брат ни с какого боку. Он именно сволочь-гебист: ГБ в народе ненавидели больше чем ментов, НО тогда в стране уже налилась после 90-х соком идеология НБС, желание “быть скотом” крепло, и именно ПОЭТОМУ гебист становился “первым выбором” в перевернутом мире. “Если мы хотим победить Зло, нам надо опираться на самых последних скотов, а самим стать еще хуже”. Что и стало (но тогда этого еще никто не знал) идеологией зарождающегося Русского мира.

Именно в такой (и только такой) системе ценностей голосование за ГБ становится самым логичным вариантом. Такой очень русский, до мозга костей достоевский выбор: если изгадиться, то надо изгадиться максимально, искренне и истово, чтобы не только снаружи, но чтоб и в жилах вместо крови текло что-то коричневое и вонючее. Иначе “не считается”.

Доренко этого не понимал, оказался, как ни странно, слишком европеец. Его и грохнули вскоре после этого интервью.