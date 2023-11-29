 

Мнение: Доренко о Путине

29.11.2023, 22:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Красиво излагал Доренко в интервью с Дудем, но, конечно, полный бред при этом нес. В частности еще и потому, что он никакого отношения к “образу Путина” и не имел, у него вообще была абсолютно другая задача – заниматься ЧОРНЫМ пиаром, т.е. мочить Лужкова и Примакова.

А так – ну какой из Путина “брат-солдат”? 🙂 Это как-то даже смешно, Путин совсем другой типаж. Он и не солдат, и не брат ни с какого боку. Он именно сволочь-гебист: ГБ в народе ненавидели больше чем ментов, НО тогда в стране уже налилась после 90-х соком идеология НБС, желание “быть скотом” крепло, и именно ПОЭТОМУ гебист становился “первым выбором” в перевернутом мире. “Если мы хотим победить Зло, нам надо опираться на самых последних скотов, а самим стать еще хуже”. Что и стало (но тогда этого еще никто не знал) идеологией зарождающегося Русского мира.

Именно в такой (и только такой) системе ценностей голосование за ГБ становится самым логичным вариантом. Такой очень русский, до мозга костей достоевский выбор: если изгадиться, то надо изгадиться максимально, искренне и истово, чтобы не только снаружи, но чтоб и в жилах вместо крови текло что-то коричневое и вонючее. Иначе “не считается”.

Доренко этого не понимал, оказался, как ни странно, слишком европеец. Его и грохнули вскоре после этого интервью.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / Разработчики самого большого в мире дирижабля приступили к летным испытаниям

29.11 / Мошенники научились опустошать банковские счета россиян через телефон

29.11 / Регулирует выработку кожного сала и борется с зудом головы: преимущества домашнего сухого шампуня с кукурузным крахмалом

29.11 / Мнение: О вражде и дружбе народов… Анекдот или Кафка?

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Оснований для реагирования нет

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Оснований для реагирования нет

29.11 / «Яндекс» начал прием предзаказов на «Станции Дуо Макс»

29.11 / Снизить риски развития диабета второго типа можно при помощи быстрой ходьбы

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Пирамидки Суровикина

29.11 / Скандалы: Месть палача

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика