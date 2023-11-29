Мнение: О вражде и дружбе народов… Анекдот или Кафка?

Что-то вот прям «ору!», как говорится.

Пора бы уж привыкнуть, что #жизнь богаче на невероятное, чем самые невероятные фантазии. Но…

Вы только вдумайтесь, вчитайтесь, вглядитесь. Звучит, как #анекдот, но это — быль.

Американец и турок подрались на глазах у изумлённых русских из-за… разногласий по «еврейскому вопросу». А произошло всё это действо — в мордовской колонии заснеженной России! Ну какому Кафке такой сюжет пришёл бы в голову?

Между отбывающим срок по делу о шпионаже американцем Полом Уиланом и другим неправедно осу́жденным произошёл конфликт. Об этом сообщил «Интерфакс».

«На территории производственной зоны ИК-17 во время ссоры на бытовой почве между Полом Уиланом и другим осужденным произошла конфликтная ситуация. Последний нанес П. Уилану удар рукой по лицу», — цитирует агентство сотрудника пресс-службы управления ФСИН по Мордовии. По словам источника агентства, американского морпеха ударил «осужденный из Турции на почве политических разногласий».

«Сотрудники учреждения немедленно пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть. При осмотре Уилана фельдшером учреждения была выявлена ссадина в подглазничной области», — добавили в УФСИН. И тут, наверное, Вашингтон мог бы возмутиться. Но если вспомнить, как совсем недавно в американской тюрьме подрезали бывшего полицейского Дерека Шовина, отбывающего срок за убийство, которого он, как теперь выясняется, не совершал, то американским официальным лицам лучше бы не высовываться насчёт «зоновских порядков» в России. За собой бы последили…

А что касается российского инцидента — ну, мы же интернационалисты, правда? И порядки у нас гуманные — вон, зеки даже телевизор смотрят, трансляции на иностранных языках.

Эх, Израиль, что ж ты натворил?

Зачем рассорил наглухо союзников по #НАТО?

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