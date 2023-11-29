Рупор кремлевской пропаганды: Оснований для реагирования нет

Установока 8-метрового памятника товарищу Сталину на территоории завода "Микрон" в Великих Луках признана Прокуратурой законной.Оснований для реагирования на жалобы не найдено.

Местные либералы верещат, что "гидра сталинизма поднимает голову в Великих Луках".

На очереди подъем "гидры сталинизма" в Орле. Там сейчас спорят – ставить в центральном парке памятник Сталину отдельно или же в составе группы маршалов Победы. Думаю победит второой вариант, тем более что в ряде региионов он уже был реализован. Сам бюст Сталина для Орла давно готов. Остался вопрос установки.

PS. Как пишу еще с нулевых – установка новых памятников Сталину в России исторически неизбежна. Ветер истории он такой.

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