«Яндекс» начал прием предзаказов на «Станции Дуо Макс»

Компания «Яндекс» объявила о начале приема предзаказов на «Станции Дуо Макс», представляющие собой первые умные колонки, оснащенные полноценным экраном и камерой.

В свободную продажу новинка, стоимость которой составляет 42 990 рублей, поступит пятого декабря, а предзаказ можно оформить в «Яндекс Маркете», Ozon, «Ситилинке», «М.Видео», «Эльдорадо», «Технопарке» и DNS. В пресс-службе компании уточнили, что «Станция Дуо Макс», которую можно будет приобрести в бежевом, красном, зеленом и черном цветах, выступит в качестве флагмана линейки.

Умная колонка оснащена 10-дюймовым поворотным экраном с разрешением Full HD, 13-мегапиксельной камерой для осуществления видеозвонков, а также модулем Zigbee для управления умным домом. Два встроенных динамика и сабвуфер выдают общую мощность в 60 Вт.