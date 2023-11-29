Снизить риски развития диабета второго типа можно при помощи быстрой ходьбы

Как сообщает издание The Guardian, результаты глобального исследования четко продемонстрировали, что ходьба в быстром темпе позволяет минимизировать риск развития диабета второго типа.

Обозреватели отмечают, что ранее не было четких данных о том, с какой скоростью необходимо передвигаться с целью получения максимальной степени эффективности. В ходе исследования было установлено, что у тех, кто в процессе ходьбы выдавали скорость, слегка превышающую три километра в час, вероятность развития диабета второго типа снижалась, в то время как при увеличении скорости ходьбы до шести км/ч и более степень риска развития данного заболевания снижалась на 39%.

При ходьбе в темпе 3-5 км/ч и 5-6 км/ч риск развития диабета второго типа, как уточнили исследователи, снижался на 15% и 24%, причем вне зависимости от затраченного времени.