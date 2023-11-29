Скандалы: Месть палача

За что литовец Андрей Куслевич расправился с 42-летней моделью из России и её дочерью в Турции

Турция в шоке от трагедии, произошедшей в курортном Бодруме. Там убили 42-летнюю модель из России и её 15-летнюю дочь. Они прятались за границей от семейного тирана, однако он их нашёл и убил, после чего увёз с собой 5-летнего сына. Что о нём известно?

Вчера, 28 ноября, в окрестностях турецкого города Бодрум провинции Мугла на крутом склоне у обочины дороги были найдены тела двух россиянок. Трупы, лежавшие в трёх метрах друг от друга, были обёрнуты простынями и перевязаны верёвками. Одно из тел — 42-летней россиянки Ирины Двизовой, а второе — её дочери-подростка Даяны.

Известно, что турецкие полицейские целенаправленно искали тела, так как в полицию Бодрума поступило заявление от родственников Ирины, которые начиная с 23 ноября не могли связаться с ней. Приехав на её виллу, находящуюся в Бодруме в престижном районе Конаджик, и зайдя внутрь, родственники увидели пятна крови на диване и следы от пуль. Сразу же поняв, что случилась беда, они обратились в Управление полиции Бодрума.

Главный подозреваемый

Видеонаблюдение помогло выяснить, что от дома Двизовых отъезжала лишь одна машина. Проследив её путь, полицейские и обнаружили жуткую находку по дороге в бухту Тавшанбурну в районе Ичмелер. Убитые были сброшены с обрыва, а на обочине виднелись следы шин. Благодаря родственникам стало известно, что пропал малолетний сын Ирины Двизовой, мальчику всего пять лет. Возможно, именно поэтому сразу же главным подозреваемым в деле стал второй муж Ирины — гражданин Литвы Андрей Куслевич (Кушлевич), с которым женщина недавно развелась. Предполагают, что он уже успел выехать в Литву вместе с сыном.

Сейчас тела убитых находятся на экспертизе в морге Института судебной медицины провинции Мугла. Туда они были перевезены из морга Бодрума после экспертизы, проведённой прокурором. По предварительным данным, как пишет SHOT, обе россиянки были убиты из огнестрельного оружия.

Что известно о Куслевиче

Андрей Куслевич — человек с интересным прошлым. Ему 45 лет, он уроженец Вильнюса, литовец. Настоящий солдат удачи: проходил военную подготовку во французском Иностранном легионе, участвовал в боевых действиях. Убивать людей — его специальность. Физические данные подходящие: у мужчины рост 195 сантиметров.

В 2016 году Куслевич, возможно, обокрал в Монако своего работодателя — банкира с Украины Сергея Дядечко, у которого работал телохранителем и начальником службы безопасности, пишет SHOT. Ночью с 12 на 13 августа он без проблем вынес из офиса банкира сейф, в котором лежали украшения на сумму 2 миллиона евро. Действовал с подельниками — общий вес сейфа составлял 250 килограмм. Преступники зашли в дом банкира через паркинг. Дядечко узнал о краже лишь через 13 дней, 26 августа.

В 2017 году Куслевич был задержан в аэропорту Шереметьево. По решению Бабушкинского суда подозреваемого должны были отправить в Монако и там судить, однако Куслевич сумел бежать. По одной из версий, во время перевозки он оттолкнул охранника и убежал, по другой — каким-то образом сумел открыть замок временной камеры в суде. В России он объявлен в розыск по статье 313 УК РФ за побег.

Несмотря на отсутствие денег и документов, он сумел пересечь границу России и вернуться в Литву. Любопытно, что в этом же году он женился на Ирине Двизовой, а через год женщина уже родила ему сына.

Что известно об Ирине Двизовой

Ирине было 42 года, отношения с Куслевичем — вторые в судьбе женщины. До этого она встречалась с женатым норильским депутатом и предпринимателем Отаром Узарашвили, от которого родила сына Давида и дочь Даяну. Увы, Узарашвили скончался в 2011 году. Ему было 54 года.

Известно, что Ирина была моделью, занималась инвестициями в бизнес и недвижимость, работала риелтором, была учредителем оздоровительного комплекса «Лагуна» в Норильске. Журналисты уже узнали от подчинённых Двизовой, что Ирина была «очень добрым и светлым человеком, а её семья — образец любви и понимания».

В Бодруме Двизова, будучи риелтором, занималась недвижимостью: предлагала клиентам приобрести виллы в Ялыкаваке близ Бодрума для последующей сдачи в аренду, позировала как модель для некоторых местных брендов, сама скупала недвижимость. Жила на вилле в престижном районе.

Истинной причиной переезда журналисты называют попытку скрыться от бывшего супруга, но тут много непонятного: скрыться от него было бы логичнее в России, куда Куслевичу въезд запрещён. Можно было бы заподозрить женщину в отсутствии патриотизма, но это тоже не так. Её дочь открыто позиционировала себя патриоткой: на одном из видео девочка позирует в военной форме с нашивкой в виде российского флага, отмечает SHOT.

Ирина Двизова любила путешествовать. На своём канале в западных соцсетях она публиковала фото из далёкого Перу и с горы Синай.

Бегство от мужа-абьюзера

Отношения между матерью и её вторым мужем старший сын Ирины Давид характеризует как абьюзера и жертвы. Он рассказал телеграм-каналу SHOT, что отчим неоднократно и жестоко бил женщину. Юноша уверен: убив его мать, Куслевич просто выполнил свою угрозу. Он был не такой, как обычные люди, и если говорил, что убьёт, было видно, что он на это способен, — вот о чём теперь вспоминает Давид.

Юноша рассказал телеграм-каналу SHOT, что отчим не раз бил его и даже душил. Причём делал это так, чтобы не оставалось следов. Известно, что Ирина Двизова трижды подавала в суд Литвы, чтобы лишить Андрея родительских прав на сына, и имела на руках решение суда, которое запрещало бывшему мужу приближаться к ней. Именно для того, чтобы не встречаться с Куслевичем, она уехала сначала в Россию, в Москву, а затем и в Бодрум.

Давид считает, что убийство пятнадцатилетней Даяны не было случайным. Девочку Куслевич убил из мести. Возможно, сначала он застрелил Даяну и только потом — Ирину. Адвокат Ирины Оганес Геворкян рассказал, что женщина неоднократно обращалась к турецким правоохранителям, которые в итоге запретили бывшему мужу приближаться к Ирине на определённое расстояние. По его словам, он обратился к российским правоохранителям и заявил, что объявленный в розыск Куслевич находится в Бодруме: «В нашем обращении я указывал, чтобы наши правоохранительные органы направили запрос в Турцию для экстрадиции данного человека, но этого не произошло».

Сейчас родственники убитых россиянок решают вопрос с выездом в Турцию. Они намерены забрать тела родных домой, в Россию. Кто будет заниматься поисками пропавшего мальчика, пока неясно. Вряд ли Куслевич останется в Литве. Ведь турки могут запросить его экстрадицию. Значит, пустится в бега. Надежда на Интерпол есть, но мало в свете всплеска русофобии, европейские полицейские вряд ли будут гореть желанием искать убийц россиянок.

Александр Лаврентьев

Оригинал материала: “Life.ru”