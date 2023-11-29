В Китае изобрели систему ПВО для борьбы с комарами

Мини-комплекс «противовоздушной обороны», предназначенный для уничтожения насекомых, прежде всего комаров, в домашних условиях, разработал один из китайских инженеров.

Изобретатель оснастил устройство специальным радаром, который с высокой степенью эффективности отслеживает приближающиеся цели, после чего они уничтожаются при помощи мощной лазерной указки. Все ликвидированные насекомые заносятся в специальный журнал, получивший название «Тетрадь смерти», демонстрируя таким образом эффективность изобретения, напоминающего миниатюрную крутящуюся радиолокационную станцию с лазером.

Напомним, что в 2021 году китайская компания Meizu разработала устройство для автомобилей, не только отпугивающее комаров, но и способное отличить кусающихся самок от безвредных самцов.