 

Российские ученые научились оценивать сны новорожденных

29.11.2023, 21:00, Разное
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В Саратовском государственном университете им. В.И. Разумовского провели исследование, результаты которого четко показали, что сон ребенка зависит от того, на какой неделе он появился на свет.

Направив усилия на изучение мозговой деятельности новорожденных в период сна и бодрствования, ученые установили, что сон детей, родившихся на 38-й неделе, значительно отличается от сна тех, кто появился на свет на 34-й или 35-й неделе. Наибольшая степень отличий, как уточнила заведующая кафедрой медицинской биофизики СГМУ Анастасия Руннова, обнаружена в период наиболее спокойного сна, когда «ребенок спит крепче всего».

Ученые подчеркнули, что данная методика позволит определять нарушения мозговой деятельности младенцев на ранних сроках.    


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