Классический тренч, стильная куртка-авиатор и пальто-ракушка: модные тренды верхней одежды на зиму

Заканчивается 2023 год, на пороге зима, наступают холодные, пасмурные дни. Самое время задуматься о том, как утеплиться в этот период. Однако речь не идет о том, что нужно абстрагироваться от моды и забыть о стиле и элегантности. Тем более что дизайнеры предлагают множество вариантов актуальной верхней одежды. Вот некоторые из них.

Незаменимый тренч

Классический тренч – незаменимый элемент гардероба с его неподвластным времени стилем и универсальным силуэтом. В трендах зимних пальто 2023-2024 года кожаные тренчи не теряют своей актуальности. Они отличаются традиционным двубортным дизайном и кокеткой спереди или сзади, чаще – приглушенными цветами и фасоном оверсайз.

Пальто из шерсти

Такие пальто являются классическим вариантом, который никогда не надоедает, поскольку отличается элегантностью и практичностью. Хорошая новость состоит в том, что этой зимой шерстяные или полушерстяные пальто выходят на передний край моды в верхней одежде. Аккуратными являются разные фасоны – и прямые, без воротника, и двубортные с поясом. Независимо от модели, они прекрасно согреют в холодные месяцы и при этом позволят выглядеть стильно.

Куртка-авиатор

Если вам нравятся куртки, то один из трендовых вариантов этой зимы – это старая добрая модель “авиатор”, которая снова в моде. Выбрав даже недорогой вариант с подкладкой из шерпы (искусственный мех из полиэстера на трикотажной основе), вы не замерзнете и при этом ваш наряд будет привлекать внимание окружающих своей остротой.

“Авиаторы” сочетаются с классическими джинсами, футболкой и грубыми ботинками. А для создания более женственного образа сочетайте их с плиссированной юбкой, колготками и ботильонами. Предпочтительной является модель оверсайз.

Байкерская куртка

В более теплые дни можно выйти на улицу и в байкерской куртке. В этом сезоне они отличаются контрастными цветовыми блоками с яркими вкраплениями, воротником-стойкой и вертикальными молниями. В пасмурные дни такая креативная одежда заметно улучшить настроение. Стилисты также обращают внимание на куртки в винтажном стиле с вышивкой или с потертостями.

Полушубок из искусственного меха

Полушубки и шубы из искусственного меха самых разных цветов и длин занимают видное место в осенне-зимних трендах 2023-2024 годов. Легкие, теплые и приятные в носке, они предлагаются во множестве вариантов, от шелковистого искусственного меха с длинным ворсом до модных животных принтов на изделиях из плюша, обеспечивая восхитительные тактильные ощущения.

Пальто “два в одном”

Оставаться стильными, одеваясь многослойно, может быть непросто в морозную погоду. Тренды зимних пальто на 2023-2024 год предлагают разумное решение: пальто в комплекте с шарфами различной длины и цвета. Эту универсальную и уютную верхнюю одежду можно носить как в повседневности с джинсами и кроссовками, так и с ботильонами или сапогами на каблуках при создании более элегантного образа.

Пальто цвета кэмел

Пальто цвета кэмел в этом сезоне представлены в различных стилях и являются отличным выбором для любых случаев. Они привносят нотку шика в повседневную комбинацию с джинсами и свитером или подчеркивают ваш офисный лук.

Стеганое пальто-раковина

Стеганое пальто из курточной ткани в стиле оверсайз прекрасно сохраняет тепло и сухость в зимний период. Оно устойчиво к атмосферным воздействиям и подходит для дождливых и снежных дней. Его изюминка состоит в том, что женщина в нем ощущает себя так, как будто оказалась в большой уютной раковине. Для повседневных образов подходят модели нейтральных тонов.