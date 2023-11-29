Мнение: Путин опять не торопится

6 лет назад, в 2017 году, тоже был канун выборов президента. И тоже Путин по максимуму тянул с объявлением о своем выдвижении – как и сейчас. Вот, как подсказал ЖЖ, моя заметка, опубликованная ровно 6 лет назад, 29 ноября:

Подкуп избирателей

Проясняется причина столь долгого и странного отказа Путина признать себя кандидатом на будущих выборах президента РФ. Собственно, все прояснилось вчера – когда с максимальным пропагандистским эффектом была вброшена «демографическая инициатива» Путина, с долбежкой сразу на всех каналах и с типично предвыборными сценками в стиле «Путин очень любил детей». Отметим главное: Путин провозгласил все это, не будучи кандидатом и даже еще ни разу не заявив о том, что он все же идет на выборы.

От чего он таким образом застраховался? Очевидно – от обвинения в подкупе избирателей. В самом деле, по форме все «демографические» обещания Путина – и продление маткапитала, и льготы по ипотеке, и – особенно! – обещанные 10 тыс. рублей в месяц для семей «на содержание первенца» – являются не чем иным, как обещанием прямых раздач денежных сумм из бюджета широким категориям избирателей, то есть подкупом в чистом виде.

Вспоминаю давнюю уже историю, как в 2000-м году участвовал в кампании по выборам губернатора Ханты-Мансийского округа. На переизбрание тогда шел действующий губернатор Филиппенко (у которого был молодой и энергичный руководитель избирательного штаба по фамилии Собянин), а против него выдвинулась «темная лошадка» из Тюмени, некий бывший хоккеист Атрошенко. Тогда ведь время было другое, губернаторы еще не могли (как в последние годы) сами выбирать себе соперников на выборах, по принципу «с этим я конкурировать буду, а с теми не буду, ну их».

И вот, помню, в штабе Филипенко все жутко боялись этого никому неизвестного хоккеиста, причем даже без каких-либо особых оснований; просто чисто по-чиновничьи, «а вдруг он что-нибудь придумает?!» И Атрошенко действительно придумал: в середине кампании он вдруг выступил с инициативой – «если я стану губернатором, я введу во всем нашем нефтеносном округе специальные сертификаты только для жителей округа – именные свидетельства на получение каждым жителем области определенной доли от добычи нефти и газа, добываемых на тюменской земле». То есть пообещал, по сути, прямые выплаты из бюджета ХМАО. Идея сильная – какой бы житель не клюнул на такое обещание халявы, «платы за недра» ему лично в карман просто за факт проживания?

В штабе Филипенко перепугались еще больше – а потом успокоились: поняли, что обещанное можно квалифицировать как «подкуп избирателей». Подали заяву в суд – и Атрошенко с выборов сняли. Просто и элегантно.

Можно, конечно, возразить, что никакой суд в России не рискнул бы снимать «кандидата Путина» с выборов, чего бы он не предлагал. Оно, конечно, да – с одной стороны. Но мы также знаем, что для Путина юридическая, чисто формальная «чистота» имеет большое значение (недаром он пошел на рискованную комбинацию с «временной прокладкой» в лице Медведева, а не решился на «оперативное подлатывание» Конституции в плане пресловутых двух сроков «подряд», как ему советовали буквально все вокруг).

Если гипотеза верна, то теперь, после провозглашения «больших раздач», «правила игры», на взгляд Путина, соблюдены – и поэтому словесное самовыдвижение на пост президента случится в ближайшее время. Это ведь вторая его особенность: при всем почтении к соблюдению «формы», он абсолютно плюет на существо, или то, что называется «дух» закона. Так что объявить по 10 тыс. на брата, и ПОСЛЕ этого выдвинуться – это, на его взгляд, нормально, потому что закону не противоречит (2017)

Сейчас от всех законов в стране остались буквально рожки да ножки, так что Путин уже ничем заморачиваться не будет.