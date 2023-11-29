Рупор кремлевской пропаганды: В Ростове убрали памятник Врангелю

В Ростове демонтировали недавно установленный памятник барону Врангелю.

Это предшествовали протесты граждан, а также обращение Зюганова к руководству Ростовской области.

В итоге, долго не простоял. Установка в ходе войны с Западом памятника марионетке Антанты выглядело прямо скажем удивительно.

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