 

Рупор кремлевской пропаганды: В Ростове убрали памятник Врангелю

29.11.2023, 20:06, Разное
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В Ростове демонтировали недавно установленный памятник барону Врангелю.
Это предшествовали протесты граждан, а также обращение Зюганова к руководству Ростовской области.
В итоге, долго не простоял. Установка в ходе войны с Западом памятника марионетке Антанты выглядело прямо скажем удивительно.

Источник: Colonel Cassad


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