Скандалы: Признания экс-премьера

Бывший клава правительства Украины Николай Азаров раскрыл тайные пружины «разогрева» Майдана

В ночь на 30 ноября 2013 года в Киеве произошло событие, переломившее ход истории Украины. Вялая акция сторонников евроинтеграции на площади Независимости уже выдыхалась, когда власть сама плеснула бензина в этот гаснущий костер. Жесткий разгон митинга придал протестам новый импульс, и уже на следующий день Майдан стал действительно массовым и намного более радикальным. Было ли это результатом случайного стечения обстоятельств или хорошо продуманного кем-то плана?

Сторонники Майдана до сих пор, вспоминая тот день, оперируют выражениями «Они же дети!» и «зверское избиение» («звіряче побиття»). Они имеют в виду, что в ту ночь на майдане Незалежности сотрудники спецназа «Беркут» неспровоцированно напали на мирных протестующих, среди которых большинство составляли студенты, и жестоко их избили. Это официально принятая сегодня киевским режимом версия. Она породила у его оппонентов знаменитый издевательский мем «онижедети».

Действительно, целый ряд фактов противоречит канонической версии и указывает на то, что за кулисами этих событий могли стоять опытные режиссеры. Например, некоторые действующие лица явно знали о чем-то заранее. А в эфире одного из ведущих украинских политических ток-шоу был даже дан анонс предстоящего «звіряче побиття» «детей», которое на тот момент еще не произошло.

— В ночь с пятницы на субботу (с 29 на 30 ноября) примерно в 23 часа я созвонился со всеми руководителями наших правоохранительных органов – СБУ, МВД, киевской милиции – и они мне сказали, что на Площади Независимости все абсолютно спокойно, там не более 100-150 человек, в основном «заробитчане» с Западной Украины, а никакие не студенты, – вспоминает события 10-летней давности экс-премьер Украины Николай Азаров, – Этим людям платили деньги за то, чтобы они стояли на Майдане. Каждый день с ними рассчитывались. Кто-то, получив деньги, уезжал, кто-то приезжал. Может быть, там было около десятка молодых людей, студенты они или нет – их никто не проверял. Единственное, на что обратили мое внимание главы силовых ведомств, это то, что Александр Попов, глава городской администрации Киева, начал устанавливать на Майдане елку. Ее всегда устанавливали в этих числах. Тем более, что она располагалась далеко от палаток. В 23:15 по телеканалу «Интер» шло ток-шоу Савика Шустера. И там вдруг народный депутат Ирина Геращенко (в то время фракция УДАР. – М.П.) вскакивает, подбегает к микрофону и кричит: «На площади избивают студентов!» Шустер ее перебивает и говорит: «Сейчас мы созвонимся». Корреспондент выходит в эфир с Майдана и говорит, что никакого избиения не происходит. Там никого не избивали, на Майдане была абсолютная тишина. Несколько палаток с протестующими охраняли постовые милиционеры, горели костры. У нас там стояли камеры видеонаблюдения, я включал компьютер и видел, что происходит на площади.

Успокоенный докладами силовиков, Азаров поехал домой. Запись ток-шоу Шустера от 29 ноября 2013 года и сегодня доступна в Интернете. В 23:30 Ирина Геращенко действительно заявила: «Пусть он (Янукович) остановит бойню на Майдане. Это его ответственность — Януковича — за жизнь этих детей, студентов, которые сейчас на Майдане».

На самом деле разгон Майдана начался только после четырех утра. И, как ни странно, в такое время там дежурили камеры «Интера», хотя людей на площади было совсем мало. В начале 2013 года одним из совладельцев медиагруппы «Интер» стал тогдашний глава администрации президента Украины Сергей Левочкин, которого считают главным закулисным режиссером провокации 30 ноября.

Интересна и фигура Ирины Геращенко. Она пришла в политику в качестве пресс-секретаря Виктора Ющенко (2003—2006 годы), затем была избрана в Верховную Раду от блока националистических партий «Наша Украина — Народная самооборона». После госпереворота карьера ее пошла в гору. 17 июня 2014 года указом Петра Порошенко она была назначена уполномоченным президента по мирному урегулированию конфликта на Востоке страны. В том же году вновь стала народным депутатом Украины от фракции «Блок Петра Порошенко». В 2016-м стала первым заместителем председателя парламента. После победы Зеленского была уволена с должности уполномоченного по урегулированию конфликта. Итоги ее пятилетних «миротворческих» усилий у всех перед глазами.

— В 8 утра следующего дня мне позвонил министр внутренних дел Захарченко, – рассказывает Азаров. – Он сказал: «Николай Янович, на площади произошел инцидент. Я вам сейчас пришлю все видеозаписи с наших камер». По его словам, случилось вот что. Примерно в 4 часа утра на площадь въехали автомобили с осветительными приборами, с телекамерами от основных наших телеканалов. Журналисты установили камеры. На это никто не обратил абсолютно никакого внимания. В 4:30 к зданию гостиницы «Украина», которая расположена выше Майдана, подъехало несколько автобусов. Из них выгрузились фанаты «Динамо», крепкие ребята, одетые в спортивную форму, с дубинками. Бегом спустившись вниз, они начали избивать милиционеров, которые охраняли палаточный лагерь. Фанатов было человек 90 примерно. Естественно, из палаток вышли эти «заробитчане» и к ним присоединились. На видео хорошо видно, как они выхватывают из костров поленья и стараются ими зацепить милиционеров. Милиционеры во избежание провокаций не были вооружены даже табельным оружием и дубинками. Старший наряда позвонил своему начальнику и попросил подмогу. Мгновенно приехали беркутовцы. Увидев их, фанаты поспешно ретировались. И под раздачу попали «заробитчане» и журналисты, которые непонятно что там забыли в 4 часа утра. Например, этот поляк, который получил удар дубинкой по голове и которого потом показывали окровавленного по всем телеканалам. Зачем он пришел туда в 4 часа утра? Значит, он знал: что-то будет. На самом деле весь разгон длился всего несколько минут.

Экс-премьер хорошо помнит, что происходило потом. Как по команде, заработали все телеканалы, хотя была еще ночь. Они распространяли информацию о «зверском избиении студентов», о том, что уже есть сотни погибших. На Майдан приехало около 15 машин «скорой помощи». Раздавались призывы к людям собраться на площади. Дальнейшее развитие событий было драматическим.

— Когда заработало метро, на Майдан начали прибывать люди. – говорит Азаров. – Часам к 11 на площади собралось 10-15 тысяч человек. Потом говорили, что было 500 тысяч. Но сама площадь такое количество людей не вмещает. С учетом прилегающих улиц она по всем расчетам может «принять» не более 50 тысяч человек. Но это если люди будут стоять плотно, один к одному. Я сразу приехал на работу и потребовал, чтобы министр здравоохранения создала комиссию для выяснения количества пострадавших. Из телевизионных передач создавалось впечатление, что произошло что-то очень страшное. Я ей сказал: «Проверь, убедись лично, пошли заместителей по всем больницам. К 12 часам дня предоставь мне доклад и полный список пострадавших». В 12 часов мне дают список. Там несколько десятков фамилий, в основном людям по 45-55 лет. Таков возраст тех якобы зверски избитых «детей». 3-4 человека были примерно студенческого возраста. Никаких серьезных травм у них не было. В основном раны продезинфицировали, перевязали и людей отправили домой. Сложных операций никому не делали, исключая нескольких правоохранителей. По всем западным СМИ распространялась версия о «зверском разгоне».

— Как вы считаете, в чем был просчет власти, что события приняли такой оборот?

— Я вижу тут одну серьезную ошибку правоохранителей. Они не обратили внимания на телекамеры, осветительные приборы, на присутствие корреспондентов в 4 часа ночи. Они не поняли, что готовится провокация и что надо действовать, исходя из обстановки. Это была самая настоящая провокация. Она входила в план проведения этого Майдана. Майдан затухал, его надо было разогреть, его и разогрели этими избиениями и ежеминутным показом на экранах ТВ окровавленных людей. Хотя все время показывали одну и ту же физиономию этого поляка. На самом деле он даже не обращался за медицинской помощью. И когда Зеленский потом захотел найти тех студентов, которых там якобы зверски избили, он не смог их найти, по причине их отсутствия.

— После этого и последовала первая попытка штурма администрации президента?

— Вечером, прямо по сербскому сценарию, вся эта толпа в 20-30 тысяч человек хлынула на улицу Банковая штурмовать Администрацию президента. Впереди шел бульдозер. Этот бульдозер должен был прорвать цепь правоохранителей, стоявших вокруг здания, и сломать металлический заборчик. Но им это сделать не удалось. Так закончилась та суббота. После этого Майдан стал постоянно действующим, туда были свезены полевые кухни, биотуалеты. В захваченную мэрию мешками завозили продукты питания. Майдан выдвинул новые требования: немедленная отставка глав СБУ и МВД. То есть по заранее подготовленному плану начался второй этап государственного переворота. Для введения его в действие нужен был повод. Повод появился. Дальше пошло-поехало.

— Есть версия, что данная провокация была организована главой администрации президента Сергеем Левочкиным. Вы это подтверждаете?

— Может быть, так и было. Потому что Александр Попов – это креатура Левочкина. На мой взгляд, Попов человек порядочный. Но его могли использовать «втемную». Например, Левочкин мог ему сказать: «Слушай, а почему ты до сих пор не ставишь елку? Всегда ставили» — «Да там Майдан». – «Ну и что, что Майдан? Там всего 10 дураков сидит». Вот какой разговор мог между ними состояться. Левочкин любил использовать людей втемную. Он даже Януковича использовал втемную.

— Попов отрицал, что он ставил елку с целью провокации.

— Я тоже так думаю. Я знаю Попова много лет, это простой, порядочный человек. Он не интриган. Суббота-воскресенье – это самый удобный момент, чтобы поставить елку. Что нужно, чтобы поставить елку? Подвозится кран, из металлических конструкций сооружается основа елки, а потом ее завешивают ветвями. Обычно 1 декабря елка на Майдане уже стояла. Поэтому, возможно, Попов действовал без всякой задней мысли.

— Верно ли, что накануне разгона оппозиционные партии приняли решение расходиться?

— Не знаю, так ли это, но там реально никого не было, кроме заробитчан. Ну какие партии? Кого интересовали их решения? Все организовывал координационный центр в американском посольстве. Ведь заробитчанам надо было каждый день платить деньги. Кто им платил? Партия? Сомневаюсь. Платили те, кто был заинтересован в том, чтобы они там каждый день торчали в этих палатках. Простого студента не заставишь там ночевать в ноябре. Он ночевал дома и приходил утром. Оставались люди, которые за это деньги получали от тех, кто были реальными организаторами Майдана. Это Турчинов, Аваков, Пашинский, Парубий. Вот эти люди все реально организовывали.

— Порошенко тоже участвовал в заговоре?

— Порошенко там был и участвовал, но ему не доверяли и не очень-то подпускали. Он был на вторых ролях. Но потом он с кем-то договорился, кому-то заплатил из этих деятелей.

— Эти люди с самого начала затеяли госпереворот и знали, к чему идут?

— Не они затеяли. Я думаю, что все затеяли американские и английские спецслужбы, которые заранее все просчитали. У них такой переворот был не первый, сценарий отработан. А этих, кого я назвал, вначале наверняка использовали втемную. Скорее всего, сначала им сказали, что надо просто заставить Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, уволить того или иного чиновника. А потом они перестроились. Сказали: «Смотрите, власть-то слабая. Если ее хорошенько пошатать, то можно ее и сменить». Тогда уже в Киев приехала Нуланд, и они вместе с ней стали формировать новое правительство. Я знаю, как они организовывали Майдан в 2004-м. Все делалось, как под копирку. Один к одному. На Майдане 2004 года никто не ставил задачу свергнуть Януковича. Потому что Янукович на самом деле выиграл выборы. Задача его «свалить» появилась тогда, когда власть зашаталась, президент уехал в Конча-Заспу и засел там. Пошли переговоры, засуетился Пинчук, приехал Солана, приехал поляк, из России приехал Грызлов. И все они принялись рассуждать, что делать, как мирно выйти из ситуации. «Давайте назначим третий тур». Собрали заседание Верховного суда. Какое отношение Верховный суд имеет к выборам? Верховный суд принял беспрецедентное решение назначить третий тур. Думаю, что вначале была задача «пошатать» Януковича, заставить его сформировать правительство, состоящее из прозападных марионеток. Но по мере развития событий они убедились, что можно Януковича и свалить. Тогда возник другой план. Такой пример. Они собирались взорвать грузовик, начиненный взрывчаткой, который подогнали к штаб-квартире Ющенко. Я тогда исполнял обязанности премьера. Мне об этом сообщил Давид Жвания. Штаб-квартира Ющенко находилась в Софийском заповеднике, прямо напротив храма Святой Софии. Страшно даже представить, что там было бы. Разумеется, они не самого Ющенко собирались взорвать. Его бы там во время взрыва не было. Но погибли бы какие-то клерки его штаба. Сразу раскрутили бы, что это сделал «кровавый режим». И нас просто уничтожили бы: и меня, и Януковича, и всех. По этой кальке все было сделано в 2014 году, когда они начали расстреливать людей на Майдане. Сначала убили армянина Нигояна, потом белоруса Жизневского. Своих пожалели, а этих не жалко. Обвинили «кровавый режим Януковича». Так они хотели сделать и в 2004 году. Но не сделали. Потому что я тут же дал команду немедленно отогнать этот грузовик, чтобы не дай бог его не взорвали. Но перед этим я поехал к Ющенко и сказал: «Готовится серьезная провокация, она будет на вашей совести. Мы вынуждены провести аресты. Это не шутки – 2 тонны взрывчатки в центре города». Он сам ужаснулся, он человек религиозный. Его тоже не проинформировали об этой провокации. Ну привез грузовик в штаб какие-то грузы, их никто не проверял. А груз оказался достаточно странным.

Мне обидно, что за те 4 года, что мы были у власти, постоянно менялись главы СБУ, но среди них не оказалось настоящих профессионалов. Надо было, чтобы все 4 года был один человек, который после Ющенко провел бы чистки службы госбезопасности. Она же при Ющенко превратилась в филиал ЦРУ. Там была огромная пятая колонна, которая работала и на ваших, и на наших. То же самое происходило в МВД.

— То есть можно сказать, что «аппетит приходил во время еды», и если бы они увидели, что власть сильная, то ничего бы и не было?

— Абсолютно правильно. Пример – Лукашенко. Человек жестко дал команду, взял автомат в руки и пошел защищать здание администрации президента. И сразу у всех пропала охота штурмовать это здание. А мы позволили штурмовать здание администрации президента, правительства, Верховной Рады. Я сбился со счета, сколько раз это было. Были моменты, когда они уже подходили к дверям кабинета министров. Мы позволили им избивать сотрудников «Беркута» цепями, бросать бутылки с зажигательной смесью. Ну значит все, решили они, власть слабая, шатается, надо давить. Это у них основной тезис во всех их планах. Сначала они ставят перед собой цель более скромную. Нуланд мне говорила: «Возьмите Яценюка вице-премьером, и все вопросы решим. Кличко возьмите вице-премьером». Я ответил: «Пока я премьер, ни Кличко, ни Яценюка в правительстве не будет. Они не способны работать на этих должностях. К тому же правительство должно проводить какую-то единую политику». После ее настойчивых просьб я прямо сказал: «Слушайте, а какое ваше дело, кто у нас будет вице-премьером? Мы же вам не советуем, кого назначить министром». После этого появилось требование убрать и меня. У нас ведь было не два майдана, а гораздо больше, просто другие менее известные. Всегда, когда мы держали позиции, они затухали и пропадали.

Мой самый главный вывод из всего, что произошло: если кто-то берет оружие и направляет его на правоохранителей, то этот человек подлежит немедленному аресту. Дальше суд и тюрьма. Если бы мы так сделали, когда на Майдане уже начались убийства, ранения правоохранителей, с Майданом все было бы закончено. А так они почувствовали полную безнаказанность, и дошло до того, что президент был вынужден покинуть Киев под угрозой жизни.

Николай Азаров прав: история избиения «онижедетей» действительно мутная. К сказанному можно добавить, что вечером 29 ноября с Майдана исчезли все лидеры протестов, все знаковые лица. Координационный совет оппозиции принял решение убрать с площади сцену, звукоусиливающую аппаратуру и охрану. Было полное ощущение, что Майдан сворачивается. Певица Руслана уехала с площади в два часа ночи. Зато в три там видели знаменитого застрельщика Евромайдана – журналиста Мустафу Найема. Настоящая «Хроника объявленной смерти»: все обо всем знали – в неведении пребывали лишь те, кого сознательно вели на заклание. К слову, один из героев той ночи, глава Киевской администрации Александр Попов, рассказывал, что 29 ноября ему позвонили из СНБО и посоветовали установить елку в ночь с 29 на 30 ноября, поскольку лидеры протестов заявили о прекращении акции, убрали с площади сцену, и присутствие на Майдане людей было незначительным. Попов отрицал, что имел какие-либо беседы с Левочкиным в тот период. Левочкин возмущался разгоном Майдана, требовал смещения главы МВД и в тот же день сам подал заявление об отставке. Очень многие по-прежнему уверены, что именно он стоит за провокацией 30 ноября. Тем более, что Попов был непосредственно его подчиненным. Самое непостижимое во всей этой истории – это то, что вопреки всем фактам и логике еще находятся те, кто верит, что Евромайдан был стихийным народным бунтом, а не просчитанным проектом «революционеров» в штатском.

Марина Перевозкина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”